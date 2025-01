Rating Argentyny wzrósł po raz pierwszy od pięciu lat

To także poprawia perspektywy zadłużenia. Kiedy w 2023 r. zadłużenie osiągnęło 156 proc. PKB, agencja Moody’s oszacowała, że ​​w zeszłym roku spadło do 77 proc. i przewiduje, że do 2026 r. spadnie jeszcze bardziej do 50 proc.

Wolnorynkowa terapia szokowa Milei dla Argentyny, która od dawna nękana jest przez wysoką inflację, anemiczny wzrost, uciążliwą biurokrację i niespłacanie długów, zyskała mu przydomek „el loco”, czyli wariat.

Oprócz ogromnych cięć wydatków i zwolnień w rządzie, po inauguracji Donalda Trumpa Milei pochwalił się, że usunął ponad 900 przepisów. Obejmują one zasadę obowiązującą niektórych pracowników rządowych, która gwarantowała ich dzieciom znalezienie pracy po śmierci, a także rozporządzenie dotyczące sprzedaży „normalnych” ziemniaków, dzięki któremu, według „Wall Street Journal”, stoiska z warzywami otrzymywały premię.

Milei utworzyła nawet Ministerstwo Deregulacji i Transformacji Państwa, zyskując fanów na prawicy, takich jak Elon Musk, który w administracji Trumpa kieruje Departamentem Efektywności Rządu.

Rating Boliwii coraz bardziej śmieciowy

Tymczasem Fitch po raz drugi w ciągu roku obniżył rating sąsiada Argentyny, Boliwii, do "CCC-". Ostrzegł, że pilnie potrzebne są środki naprawcze, aby uniknąć głębszego pogorszenia się sytuacji. Wystawiając swoje oceny, Fitch wziął pod uwagę niedostępność waluty obcej oraz złą politykę gospodarczą i fiskalną kraju.