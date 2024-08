Jaką prawdę o bitcoinowych ETF-ach zawierają raporty?

Przyciągnęły one 17 miliardów dolarów netto. Dzięki tym funduszom także zwykłym inwestorom łatwiej jest kupować i sprzedawać bitcoiny.

Inwestorów przybywa mimo słabej formy bitcoina

Wzrost liczby udziałowców tych ETF-ów jest tym bardziej znaczący, iż kontrastuje on ze słabą formą bitcoina, który w drugim kwartale stracił prawie 13proc. oraz nielicznym gronem doradców finansowych, którym wolno rekomendować bitcoinowe ETF-y, zwraca uwagę Noelle Acheson, autorka biuletynu inwestycyjnego Cyrpto Is Macro Now.

Jak dotąd spośród dużych instytucji maklerskich tylko doradcy finansowi z banku Morgan Stanley mogą rekomendować klientom bitcoinowe ETF-y jako pozycje dywersyfikujące portfel. Ale pojawią się też inni nie tylko zwiększając popyt, ale także oferując spojrzenie długoterminowe, ma nadzieję Acheson.

Raporty 13 F przesyłane do SEC przez kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych co kwartał to tylko swoista migawka w czasie i niemożliwe jest precyzyjne ustalenie dlaczego zarządzający zaangażowali pieniądze w bitcoinowe ETF-y.

Jakie są motywy inwestorów bitcoinowych ETF-ów?

Wątpliwe by wszyscy byli byczo nastawieni do perspektyw tych produktów.

Niektórzy inwestorzy mogli otworzyć pozycje mając nadzieję, że zarobią na zmienności bitcoina, bądź też chcieli zabezpieczyć krótkie pozycje. Innych skusił arbitraż między cenami na rynku spot i terminowym.