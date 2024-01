UBS odradza kryptowaluty, radzi stawiać na technologie

Ponad rok po implozji na rynkach kryptowalut i roku słabej wydajności, aktywa cyfrowe częściowo odrobiły straty w 2023 r. Chociaż akcje i obligacje również miały dobry rok, kryptowaluty znalazły się na szczycie: bitcoin wzrósł o 156 proc., ether, Cardano i Solana odpowiednio o 90, 141 i 918 proc. Jednak większość najlepszych walut nadal notowana jest poniżej swoich historycznych maksimów. To dotyczy to również bitcoina, którego notowania wciąż są o około 30 proc. niższe od jego szczytowego poziomu 68 789 USD z listopada 2021 r.

Oprócz efektu odbicia analitycy UBS widzą dwa kluczowe czynniki, które sprzyjały mocnemu wzrostowi w 2023 r. Po pierwsze, pod koniec roku na rynkach finansowych szybko wzrosły oczekiwania na obniżki stóp procentowych w 2024 r. Oczekiwane makroekonomiczne ogólnie bardziej sprzyjały ryzykownym aktywom. To nie jest przypadek, powrót do środowiska niskich stóp procentowych z lat przed pandemią prawdopodobnie zwiększyłyby apetyt inwestorów na „nierentowne” aktywa i przedsiębiorstwa. Historycznie rzecz biorąc, z bardzo niskich stóp skorzystały aktywa kryptograficzne – przede wszystkim bitcoin, który czasami nazywany jest „cyfrowym złotem” przez jego zwolenników ze względu na deflacyjną krzywą podaży. Zarówno złoto, jak i bitcoin wyglądają na bardzo drogie po ich ostatnich rajdach.

Drugim czynnikiem były rosnące oczekiwania, że amerykański SEC może zatwierdzić pierwszy ETF na bitcoina w styczniu.

Oczekuje się, że w kwietniu bitcoin doświadczy czwartego halvingu. „Przepołowienie” odnosi się do zdarzenie, w którym nagroda za transakcje wydobywania bitcoinów zostaje obniżona o połowę. Od 2020, górnicy zostali nagrodzeni 6,25 bitcoinami za pomyślne dodanie bloku do sieci. Od kwietnia nagroda ta spadnie do 3,125, zmniejszając w ten sposób podaż. Podczas ostatniego halvingu po cyklu w 2020 r. nastąpił wzrost, który osiągnął najwyższy w historii poziom prawie 68 000 USD we wrześniu 2021 r.