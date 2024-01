Rok 2024 będzie wśród kryptowalut rokiem halvingu bitcoina

Według Binance Research, który jest częścią największej giełdy kryptowalutowej Binance, wzrosty na rynku krypto w minionym roku stały się faktem za sprawą pierwszego i czwartego kwartału. Szczególnie imponujące były wzrosty w końcówce 2024 roku, kiedy to rynek urósł o 54,4%. Zdaniem autorów raportu wynikało to z dużego optymizmu inwestorów związanego z planowanym wprowadzeniem giełdowych funduszy Bitcoin ETF, które ostatecznie zostały zatwierdzone 10 stycznia 2024 roku przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych. Na wzrosty wpłynęła także ogólna sytuacja na rynku finansowym premiująca aktywa o wysokim ryzyku, takie jak kryptowaluty.

Główne trendy, jakie będziemy mogli obserwować na rynku krypto to: halving bitcoina, wzrastająca adopcja kryptowalut przez instytucje, integracja sztucznej inteligencji z blockchain oraz tokenizacja rzeczywistych aktywów. To wnioski i prognozy, jakie przedstawił w swoim raporcie „Full-Year 2023 & Themes for 2024” Binance Research.

Halving bitcoina zajmuje centralne miejsce w prognozach Binance na 2024 rok, bo wydarzenie to jest historycznie związane z istotnymi ruchami na rynku. Raport podkreśla, że związek przyczynowo-skutkowy nie jest gwarantowany, ale jednocześnie ostrzega traderów i inwestorów, aby pozostawali czujni, gdy zbliża się moment halvingu, uznając jego wpływ na sentyment rynkowy. Halving to mający miejsce co cztery lata automatyczny proces redukowania o połowę nagrody za wydobycie kolejnego bloku w sieci bitcoin. Obecna nagroda wynosi 6,25 BTC, a po „przepołowieniu” spadnie do 3,125 BTC.