Rada Polityki Pieniężnej podniosła wczoraj stopy procentowe po 1 pkt proc. Główną do 4,5 proc. Czym po raz kolejny zaskoczyła rynek. To poziom najwyższy do października 2012 r. To największy skok od 1999 r. Dzisiaj z decyzji będzie się tłumaczył prezes NBP.