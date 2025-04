Trump przegrywa we własną grę. Na rynkach ogromny chaos

Z okolic 3,9 proc. w piątek oprocentowanie papierów dziesięcioletnich w środę testowało pułap 4,5 proc. i to również jeden z największych od lat wzrostów oprocentowania (spadku cen) amerykańskich obligacji.

– 13 godzin potrzebował rynek, by zmusić Trumpa do wycofania się z absurdalnych ceł nałożonych na wszystkich głównych partnerów handlowych poza Chinami – komentował Kamil Cisowski z DI Xelion.

Czego możemy się spodziewać po amerykańskim prezydencie? – Jakoś trudno wierzyć w dobrą wolę prezydenta USA. Bardziej niż pewne jest to, że Trump ugiął się pod presją własnego środowiska i bogatych sponsorów Partii Republikańskiej. Przyjęte rozwiązanie jest połowiczne, ale rynki wyraźnie się z tego ucieszyły, co było widać w środę – przyznaje Marek Rogalski z DM BOŚ. – Ale pokazało ono jeszcze jedno – za nic nie można ufać Trumpowi, ani temu co mówią jego ludzie – twierdzi. Przypomnijmy, że wątek odroczenia ceł o 90 dni pojawił się jeszcze w poniedziałek po południu, ale został szybko zdementowany. – Przekaz był taki, że od ceł nie ma odwrotu, żadnej pauzy nie będzie i możliwe będą tylko negocjacje. Być może w tej strategii chodziło o to, aby zmusić część krajów do ustępstw w postaci woli do negocjacji bez wstępnych warunków (to dlatego Trump opowiadał w telewizji, że całują go po...), ale takie działanie generuje tylko jeszcze większy chaos. Teoretycznie hasło odroczenia ceł o 90 dni dla wybranych krajów (ale obowiązuje stawka bazowa 10 proc.), które zgłosiły chęć do negocjacji, może być sygnałem, że finalnie obciążenia będą nieco mniejsze, ale będą – tłumaczy Rogalski. – Jednocześnie „bilateralne podejście” do handlu zagranicznego w wydaniu administracji USA, tak czy inaczej demontuje swobodny przepływ towarów, który był domeną ostatnich kilkudziesięciu lat – podkreśla ekspert DM BOŚ.

Dodajmy, że taryfy wobec Kanady i Meksyku nie będą obniżone do 10 proc. na czas rozmów, a stawka na Chiny została podniesiona do 125 proc. w odpowiedzi na ruch Pekinu do 84 proc. na towary z USA. – Mamy zatem eskalację między dwoma kluczowymi gospodarkami i trudno ocenić, czym się ona skończy – pewne jest to, że to nie Chińczycy pierwsi usiądą do stołu, a Trump blefuje, twierdząc, że nie wyobraża sobie dalszych podwyżek taryf na Chiny – ocenia Rogalski.