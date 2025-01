W Polsce pod koniec roku inflacja ma sięgnąć 3,5 proc. albo nieco mniej, a to – w ocenie analityków – przepustka do cięć stóp procentowych. – Jesteśmy pozytywnie nastawieni do amerykańskiego i polskiego długu skarbowego – mówi Cisowski. Z rezerwą podchodzi jednak do perspektyw amerykańskiego rynku akcji – z rynków rozwiniętych stawia na Japonię. Według analityków rozczarowanie mogą przeżyć fani kryptowalut. Ich zdaniem Trump nie spełni oczekiwań, a bitcoin zakończy rok na minusie.