Złoto po 3000 dolarów za uncję w 2025 roku?

Francisco Blanch, strateg z Bank of America, stwierdził w rozmowie z Bloomberg TV, że również spodziewa się w przyszłym roku uncji złota po 3000 USD. Dodał jednak, że cena może spaść do 2500 USD za uncję, jeżeli presja inflacyjna w USA zaszkodzi ścieżce cięcia stóp przez Fed. - Notowania złota wyceniają ostre cięcia stóp procentowych. Jeśli do takich cięć nie dojdzie, to na rynku może być burzliwie - ocenia Blanch.

Wiele prognoz dla złota jest wciąż jednak dosyć konserwatywnych. Mediana projekcji zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje, że na koniec 2025 r. uncja złota będzie kosztowała 2550 USD. Najbardziej pesymistyczna prognoza (Emirates NDB) mówi o zaledwie 1900 USD za uncję, a najbardziej optymistyczna (MFUG Bank) o 3080 USD za uncję.

Jakie są prognozy dla srebra na 2025 rok?

Jeszcze mocniej niż złoto zyskiwało w tym roku srebro. Jego cena wzrosła od początku stycznia o 31 proc. W październiku doszła ona do 34,9 USD za uncję, czyli do najwyższego poziomu od 2012 r. (Rekord cenowy został ustanowiony w 2011 r. na poziomie 49,8 USD za uncję.) Od tamtego momentu spadała - z podobnych powodów jak cena złota. W środę po południu za uncję srebra płacono 31,2 USD. Prognozy cenowe dla tego kruszcu również są dosyć konserwatywne. Mediana projekcji, zebranych przez Bloomberga, przewiduje 31,4 USD za uncję srebra na koniec przyszłego roku. Najbardziej pesymistyczna prognoza (Emirates NDB) sugeruje zejście ceny kruszcu do 23,75 USD za uncję, a najbardziej optymistyczna (Australia & New Zeland Banking Group) mówi o wzroście ceny do 36,5 USD za uncję. Do optymistów należą choćby analitycy JPMorgan Chase, którzy spodziewają się, że cena sięgnie na koniec przyszłego roku 36,4 USD za uncję.

Gorzej niż złoto i srebro radziły sobie w tym roku inne metale szlachetne. Cena platyny spadła od początku stycznia o ponad 3 proc., a cena palladu zniżkowała w tym czasie o ponad 5 proc.