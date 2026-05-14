Allegro: dobre wyniki za I kwartał 2026 r. Spółka przekracza prognozy i podnosi cele
Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Przed południem akcje drożeją o ponad 1 proc. do 30,8 zł. Spółka opublikowała dobre wyniki za I kwartał 2026 r.
– Pierwszy kwartał pokazał, że realizujemy cele w tempie przekraczającym nasze cele całoroczne, co bardzo dobrze wróży na kolejne kwartały – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.
Czytaj więcej
Allegro znalazło się w ścisłej czołówce największych platform e-commerce w Europie, ustępując jedynie globalnym gigantom. Choć firma szybko rozwija...
W I kwartale 2026 r. grupa Allegro zwiększyła skorygowany wynik EBITDA o prawie 24 proc., do 931,8 mln zł wobec 867,6 mln zł oczekiwanych średnio przez analityków. Przychody rok do roku wzrosły o 13 proc. do 2,95 mld zł i były o 3 proc. wyższe od oczekiwań rynku. Zysk operacyjny poszedł w górę aż o 31 proc. do 631,2 mln zł, przebijając prognozy analityków o 7 proc. Z kolei na poziomie netto dynamika zysku wynosi 15 proc. Grupa zarobiła 341,1 mln zł, to o 4 proc. mniej niż oczekiwano.
Wzrost GMV (wartość sprzedanych towarów) w Polsce w I kwartale przyspieszył do 11,6 proc. rok do roku, czyli był ponad dwukrotnie szybszy niż nominalna sprzedaż detaliczna w kraju. Pakiet usług logistycznych, finansowych i reklamowych Allegro przyczynił się do przyspieszenia wzrostu przychodów w Polsce do 18 proc. w ujęciu rocznym, a skorygowanego zysku EBITDA do 18,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Rozwój międzynarodowych platform i rosnąca liczba aktywnych kupujących za granicą sprawiły, że tempo wzrostu na poziomie grupy przewyższyło wyniki jej działalności w Polsce: skonsolidowany GMV wzrósł o 12,8 proc., a przychody były wyższe o 16,5 proc.
Allegro sygnalizuje, że w pierwszych tygodniach drugiego kwartału wzrost GMV na nowych platformach Allegro był jeszcze szybszy, więc grupa spodziewa się wyższego niż wcześniej zakładano wzrostu w całym roku w segmencie międzynarodowym. Celem jest zamknięcie roku z GMV na międzynarodowych marketplace'ach o ponad 1 mld zł wyższym niż w 2025 r., a osiągnięcie rentowności spodziewane jest w 2029 r.
– Dynamika w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech jest tak duża, że podnosimy oczekiwania całoroczne GMV dla segmentu międzynarodowego do 40-45 proc., a przychodów do 25-35 proc. W Polsce kontynuujemy innowacje i dbanie o wzrost i udziały rynkowe, utrzymując na razie niezmienioną prognozę i ostrożnie oczekując sygnałów co do popytu konsumenckiego w miarę rozwoju sytuacji geopolitycznej – powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro. Wcześniej zakładano, że GMV w 2026 r. w segmencie międzynarodowym wzrośnie o 35-40 proc., a przychody o 20-30 proc.
– Niska dźwignia finansowa daje Allegro elastyczność w zakresie zwiększenia nakładów inwestycyjnych w 2026 r. nawet o 22 proc. i zwrotu inwestorom kolejnych 1,6 mld zł poprzez skup akcji własnych planowany na późniejszy okres tego roku – zapowiedział Eastick.
Zarząd Allegro zwraca dużą uwagę na AI. Podkreśla, że ta technologia staje się strategicznym silnikiem rozwoju Allegro dzięki wdrożeniom nowych narzędzi dla kupujących i partnerów.
– Do końca tego roku planujemy, aby około 40 proc. portfolio technologicznego Allegro było oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji – zapowiada prezes. Zwraca też uwagę na nawiązywanie przełomowych partnerstw.
– Mówimy o partnerstwach zmieniających rynek. Współpraca z PKO BP pozwoliła nam stworzyć nową metodę finansowania dla milionów. Współpracując z liderami rynku zdrowia i turystyki, chcemy natomiast tworzyć nowe standardy zakupów online na rynku usług wartym setki miliardów złotych. Możliwości są nieograniczone, jeśli pomyślimy o potencjalnych synergiach między tymi nowymi źródłami przychodów a naszymi programami i markami – sygnalizuje szef Allegro.
Nowo ogłoszone partnerstwo Allegro z Lux Medem otworzyło drogę do nowej oferty usług medycznych dla kupujących i sprzedających Allegro, a umowa z największym polskim biurem podróży Itaka uruchomiła dedykowaną witrynę z pakietami turystycznymi. Docelowo Allegro chce stać się największym marketplace'em usług zdrowotnych i najlepszą platformą turystyczną w regionie.
Czytaj więcej
Największa platforma handlu internetowego oraz lider rynku turystycznego zawierają partnerstwo. Oferty Itaki będą sprzedawane przez platformę onlin...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas