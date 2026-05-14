Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Przed południem akcje drożeją o ponad 1 proc. do 30,8 zł. Spółka opublikowała dobre wyniki za I kwartał 2026 r.

– Pierwszy kwartał pokazał, że realizujemy cele w tempie przekraczającym nasze cele całoroczne, co bardzo dobrze wróży na kolejne kwartały – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jakie wyniki miało Allegro w I kwartale 2026 r.

W I kwartale 2026 r. grupa Allegro zwiększyła skorygowany wynik EBITDA o prawie 24 proc., do 931,8 mln zł wobec 867,6 mln zł oczekiwanych średnio przez analityków. Przychody rok do roku wzrosły o 13 proc. do 2,95 mld zł i były o 3 proc. wyższe od oczekiwań rynku. Zysk operacyjny poszedł w górę aż o 31 proc. do 631,2 mln zł, przebijając prognozy analityków o 7 proc. Z kolei na poziomie netto dynamika zysku wynosi 15 proc. Grupa zarobiła 341,1 mln zł, to o 4 proc. mniej niż oczekiwano.

Wzrost GMV (wartość sprzedanych towarów) w Polsce w I kwartale przyspieszył do 11,6 proc. rok do roku, czyli był ponad dwukrotnie szybszy niż nominalna sprzedaż detaliczna w kraju. Pakiet usług logistycznych, finansowych i reklamowych Allegro przyczynił się do przyspieszenia wzrostu przychodów w Polsce do 18 proc. w ujęciu rocznym, a skorygowanego zysku EBITDA do 18,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rozwój międzynarodowych platform i rosnąca liczba aktywnych kupujących za granicą sprawiły, że tempo wzrostu na poziomie grupy przewyższyło wyniki jej działalności w Polsce: skonsolidowany GMV wzrósł o 12,8 proc., a przychody były wyższe o 16,5 proc.

Allegro sygnalizuje, że w pierwszych tygodniach drugiego kwartału wzrost GMV na nowych platformach Allegro był jeszcze szybszy, więc grupa spodziewa się wyższego niż wcześniej zakładano wzrostu w całym roku w segmencie międzynarodowym. Celem jest zamknięcie roku z GMV na międzynarodowych marketplace'ach o ponad 1 mld zł wyższym niż w 2025 r., a osiągnięcie rentowności spodziewane jest w 2029 r.

– Dynamika w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech jest tak duża, że podnosimy oczekiwania całoroczne GMV dla segmentu międzynarodowego do 40-45 proc., a przychodów do 25-35 proc. W Polsce kontynuujemy innowacje i dbanie o wzrost i udziały rynkowe, utrzymując na razie niezmienioną prognozę i ostrożnie oczekując sygnałów co do popytu konsumenckiego w miarę rozwoju sytuacji geopolitycznej – powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro. Wcześniej zakładano, że GMV w 2026 r. w segmencie międzynarodowym wzrośnie o 35-40 proc., a przychody o 20-30 proc.

– Niska dźwignia finansowa daje Allegro elastyczność w zakresie zwiększenia nakładów inwestycyjnych w 2026 r. nawet o 22 proc. i zwrotu inwestorom kolejnych 1,6 mld zł poprzez skup akcji własnych planowany na późniejszy okres tego roku – zapowiedział Eastick.

Jakie plany ma Allegro

Zarząd Allegro zwraca dużą uwagę na AI. Podkreśla, że ta technologia staje się strategicznym silnikiem rozwoju Allegro dzięki wdrożeniom nowych narzędzi dla kupujących i partnerów.

– Do końca tego roku planujemy, aby około 40 proc. portfolio technologicznego Allegro było oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji – zapowiada prezes. Zwraca też uwagę na nawiązywanie przełomowych partnerstw.

– Mówimy o partnerstwach zmieniających rynek. Współpraca z PKO BP pozwoliła nam stworzyć nową metodę finansowania dla milionów. Współpracując z liderami rynku zdrowia i turystyki, chcemy natomiast tworzyć nowe standardy zakupów online na rynku usług wartym setki miliardów złotych. Możliwości są nieograniczone, jeśli pomyślimy o potencjalnych synergiach między tymi nowymi źródłami przychodów a naszymi programami i markami – sygnalizuje szef Allegro.

Nowo ogłoszone partnerstwo Allegro z Lux Medem otworzyło drogę do nowej oferty usług medycznych dla kupujących i sprzedających Allegro, a umowa z największym polskim biurem podróży Itaka uruchomiła dedykowaną witrynę z pakietami turystycznymi. Docelowo Allegro chce stać się największym marketplace'em usług zdrowotnych i najlepszą platformą turystyczną w regionie.