Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne założenia IPO spółki Rex Concepts?

W jaki sposób spółka planuje wykorzystać kapitał pozyskany z emisji nowych akcji?

Jaka jest struktura oferty publicznej oraz kluczowe daty związane z zapisami i debiutem?

Jak kształtują się wyniki finansowe Rex Concepts oraz prognozy dotyczące przyszłych przychodów?

„Parkiet” jako pierwszy informował, że grupa Rex Concepts wybiera się na giełdę i planuje duże IPO. Informacje się potwierdziły. Spółka właśnie opublikowała prospekt emisyjny. Oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł. Akcje oferowane stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby walorów, w tym 33,6 proc. przypada na akcje nowej emisji. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rusza dziś i potrwa do 23 kwietnia 2026 r. Debiut na GPW zaplanowano na 7 maja.

Spółka Rex Concepts byłaby pierwszym tegorocznym „nowym" debiutantem. Do tej pory debiutowały firmy przenoszące się z NewConnect (One More Level i Scanway) oraz wydzielone z już notowanych podmiotów (Syn2bio i dzisiejszy debiutant, Creotech Quantum).

- Mając przed sobą ambitną strategię, obejmującą nie tylko otwarcia nowych lokali naszych aktualnych marek, ale także potencjalne wejście na nowe rynki oraz powiększenie portfolio o nowe marki restauracji szybkiej obsługi, niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy przejść do kolejnego etapu procesu IPO i opublikować prospekt - komentuje Olgierd Danielewicz, współzałożyciel oraz prezes Rex Concept.

Czy to dobry czas na IPO

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zarząd podkreślał, że Rex ma unikalny model biznesowy, charakteryzujący się bardzo wysoką dynamiką wzrostu. To właśnie na ten fakt wskazują analitycy i zarządzający, pytani przez „Parkiet” o ocenę atrakcyjności tego IPO.

- Spółka jest wzrostowa, czyli ciekawa. Ale dużo zależy od oczekiwań cenowych – podsumował jeden z ekspertów.

Rex trafił z IPO na ciekawy czas na rynkach. Z jednej strony widać podwyższoną zmienność w związku z zawirowaniami geopolitycznymi. Z drugiej WIG bije historyczne rekordy. Obecnie ma wartość ponad 133,7 tys. pkt.

- Z mojego doświadczenia wynika, że dobre i ciekawe spółki bronią się w każdych warunkach – mówi Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa Rex Concepts, zapytana podczas konferencji o to, jak Rex ocenia obecną sytuację na rynku kapitałowym. W ocenie przedstawicielki Rex rozmowy prowadzone z instytucjami w trwającym IPO mają charakter pozytywny, co wynika m.in. z mocno wzrostowego profilu spółki oraz z tego, że w planach jest emisja nowych akcji i rozwój (niewielki sprzedawany pakiet akcji już istniejących ma na celu ewentualną opcję stabilizacyjną).

Około 70 proc. obrotów akcjami na GPW generują inwestorzy zagraniczni, więc de facto to właśnie zagranica wyznacza kierunek na naszej giełdzie.

- Ponieważ S&P500 czy NASDAQ Composite są na historycznych maksimach (ATH) i szykują się mega debiuty w USA SpaceX, OpenAI, Anthropic, Cerberus Systems, Discord czy Databircks to zakładam sprzyjające otoczenie dla debiutów na GPW. Ponadto globalny megatrend w sektorze space, telekom czy dane ma swoje odzwierciedlenie w polskich spółkach takich jak Creotech Instruments, ScanWay czy DataWalk. Dodatkowo historycznie niskie stopy procentowe w Polsce czy relacja kredytów do depozytów w rejonie 70 proc. pokazuje dużą nadpłynność sektora i poszukiwanie przez deponentów efektywnej alokacji kapitału, a alternatywą mogą być inwestycje w efektywność - bardziej firmy – lub inwestycje w mieszkania (choć wyceny za metr kwadratowy do wynagrodzenia mogą być wyzwaniem), obligacje lub właśnie rynek akcji – pierwotny lub wtórny – komentuje Sobiesław Kozłowski, , dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Ipopema Private Investments. Dodaje, że cyklicznie bardzo mocny rynek wtórny, bardzo mocne 12-miesięczne saldo napływów do obligacji i poprawiająca się statystyka 12-miesięcznego salda napływów do funduszy akcji polskich i dobre perspektywy dynamiki PKB Polski czy PMI przemysłu Niemiec powyżej 50 pkt. po raz pierwszy od połowy 2022 r. przemawiają za pozytywnym sprzężeniem zwrotnym i dołączeniu rynku IPO do rynku wtórnego.

Jakie plany ma Rex Concepts

Spółka oferuje w IPO nie więcej niż 32 000 000 nowych akcji serii C, a Rex Invest CEE S.à r.l., czyli akcjonariusz sprzedający nie więcej niż 3.555.555 istniejących walorów serii B. Zarząd oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł. Cenę maksymalną wyznaczono na 17,5 zł.

Środki mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowanie aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających (m.in. przejęcia, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki, ekspansja zagraniczna).

Kwota około 130 mln zł ma trafić głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez otwarcia nowych lokalizacji - łącznie około 70 nowych restauracji własnych w 2026 r. oraz ponad 80 rocznie w kolejnych latach. Ponadto, spółka planuje przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes, ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Około 150 mln zł spółka planuje przeznaczyć na konsolidację, około 68 mln zł na dodanie nowej marki (jednej lub więcej) do istniejącej sieci, a około 70 mln zł na potencjalną ekspansję na nowy rynek geograficzny z wykorzystaniem istniejących marek, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE.

Jaka jest struktura IPO Rex Concepts

Akcje oferowane stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki, w tym akcje nowej emisji do 33,60 proc., a sprzedawane 3,73 proc.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma od 10 proc. do około 20 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do powstrzymania się od oferowania lub zbywania akcji przez okres 540 dni od daty pierwszego notowania praw do akcji lub akcji, natomiast spółka oraz kluczowi menedżerowie biorący udział w ofercie przez 360 dni.

Budowa księgi popytu zostanie przeprowadzona w okresie 17-23 kwietnia 2026 r. Również w dniach 17-23 kwietnia odbędą się zapisy od inwestorów indywidualnych, a w dniach 24-28 kwietnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych.

Funkcje globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services i Pekao Investment Banking. Ponadto, funkcje współprowadzących księgę popytu pełnią również BM Pekao oraz Ipopema Securities.

Jakie są wyniki i prognozy Rex Concepts

Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (ang. QSR – quick service restaurants), działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa została założona w 2022 r. przez Olgierda Danielewicza oraz Petera Kainedera (byłych menedżerów AmRest), przy wsparciu Henry’ego McGoverna (założyciela AmRest) oraz Stevena K. Winegara (założyciela Restauravia Grupo Empresarial).

Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Na koniec 2025 r. zarządzała 159 lokalami. W samym 2025 r. otworzyła ich 59. W ramach sieci Burger King na koniec 2025 r. funkcjonowało również 96 restauracji prowadzonych przez niezależnych subfranczyzobiorców. Celem jest osiągnięcie liczby około 850 lokalizacji do 2032 r., z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne grupy.

W 2025 r. Rex Concepts miał 594,6 mln zł przychodów wobec 358,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 66 proc. EBITDA wzrosła do 43,4 mln zł z 6 tys. zł rok wcześniej, a EBITDA na poziomie restauracji poszła w górę z 61,1 mln zł do 113,6 mln zł.

Zarząd oczekuje w okresie dwóch lat (2026–2027) blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem roku 2025 r. W kolejnych trzech latach (2028–2030) przychody mają się co najmniej podwoić względem 2027 r. Na razie priorytetem jest rozwój – w planach nie ma dywidendy.