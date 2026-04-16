Z tego artykułu dowiesz się: Jak udał się debiut Syn2bio.

Jakie strategiczne uzasadnienie stało za wydzieleniem Syn2bio z grupy Synektika.

Kiedy zadebiutuje Creotech Quantum.

Jakie inne spółki mogą zadebiutować na GPW?

Obok notowanego już na giełdzie Synektika, od środy na warszawskim parkiecie jest też Syn2bio – spółka, do której wydzielona została działalność związana z badaniami nad kardioznacznikiem.

Biotechnologiczna noga Synektika

Syn2bio to 400. spółka notowana na rynku głównym i trzeci tegoroczny debiutant. Na otwarciu notowań przewaga popytu była tak duża, że kurs nie mógł ruszyć – również po południu utrzymywał się w fazie równoważenia. Teoretyczny kurs otwarcia wskazywał na zwyżki rzędu kilkudziesięciu proc. Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika oraz szef Syn2bio, podkreśla, że dzięki podziałowi na GPW notowane będą dwie niezależne firmy o odmiennym profilu działalności, przyciągające inwestorów o różnym podejściu do ryzyka i różnych oczekiwaniach. To powinno pozwolić na bardziej adekwatną wycenę obu spółek, lepiej odzwierciedlającą ich potencjał i kierunki rozwoju.

– W dłuższej perspektywie powinno to przełożyć się na wzrost wartości akcji obu firm – ocenia Kozanecki.

Głównym celem Syn2bio jest dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych. Kardioznacznik jest przeznaczony do diagnostyki chorób serca. Został objęty ochroną patentową na najbardziej istotnych rynkach, w tym w Europie i Japonii. Jest w trakcie uzyskiwania ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych.

3 spółki zadebiutowały od początku 2026 r. na rynku głównym GPW. W piątek pojawi się czwarta.

Synektik zakończył pierwszą i drugą fazę badań klinicznych i obecnie jest na zaawansowanym etapie trzeciej, ostatniej fazy. Jej pozytywne zakończenie ma umożliwić rozpoczęcie procesu rejestracyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych, niezbędnego do wprowadzenia kardioznacznika na rynek. Głównym źródłem przyszłych przychodów Syn2bio będą umowy z partnerami, na przykład licencje na produkcję udzielone podmiotom trzecim. W grę wchodzi również własna produkcja tej substancji przez Syn2bio.

Pozostała działalność prowadzona przez giełdowego Synektika pozostanie w dotychczasowej spółce. Mowa przede wszystkim o dystrybucji i serwisie urządzeń medycznych oraz opracowywaniu własnych rozwiązań informatycznych.

Kwantowy debiut

Z kolei 17 kwietnia na rynku głównym zadebiutuje Creotech Quantum z grupy Creotechu, który skoncentruje się na przemyśle kosmicznym.

Creotech Quantum zajmuje się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy, umożliwiające bezpieczną komunikację, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych.

Cele spółki na najbliższe trzy lata zostały opisane w programie motywacyjnym. Zakłada on, że w tym okresie spółka ma rozpocząć pełnoskalową komercjalizację systemów kwantowej dystrybucji kluczy dla sieci naziemnych oraz detektorów fotonów, co ma skutkować osiągnięciem 100 mln zł przychodów w latach 2026-2028.

Wydzielenie działalności kwantowej ma umożliwić spółce szybszą komercjalizację opracowanych technologii oraz łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego, w tym programów przeznaczonych dla MŚP.

W tym roku na GPW oprócz Syn2bio zadebiutowały dwie spółki przenoszące się z NewConnect: One More Level i Scanway. Duże IPO zapowiedział gastronomiczny Rex Systems, potwierdzając tym samym wcześniejsze informacje „Parkietu”.

21 kwietnia na główny rynek przeniesie się Niewiadów. Czekamy też na takie firmy jak Ponar, grupa WB, Empik czy Blik.