Na otwarciu dzisiejszej sesji akcje PKP Cargo kosztowały 13,3 zł, co oznaczało spadek ich kursu o 14,2 proc. W kolejnych minutach podaż była tak duża, że chwilami inwestorzy byli skłonni płacić za walory spółki tylko 12,7 zł. To z kolei oznaczało zniżkę ceny o 18,1 proc. Powodem tąpnięcia na papierach narodowego przewoźnika były informacje o planowanych emisjach akcji.

PKP Cargo zaoferuje nowe akcje niektórym wierzycielom

Zarząd PKP Cargo poinformował w piątek po sesji, że przyjął propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym wraz z uzasadnieniem. Tego samego dnia zostały one złożone do sądu. W ich ramach kwotę wierzytelności objętych układem określono na 2,96 mld zł, według podstawowego i uzupełniających spisów wierzytelności.

Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo, przekonuje, że do stworzenia przestrzeni do dalszego rozwoju oraz dostosowania spółki do transformacji rynku kolejowych przewozów towarowych potrzebne było kompleksowe oddłużenie. „Dlatego w propozycjach układowych połączyliśmy spłatę części wierzytelności, konwersję części zadłużenia na kapitał oraz częściowe umorzenie, które w zasadniczym aspekcie dotyczy spółek z naszej grupy. To one biorą na siebie większy ciężar, by w pierwszej kolejności zaspokoić pozostałych wierzycieli” – przekonuje w komunikacie prasowym Prus.

Spółka dokonała podziału wierzytelności na siedem grup. Każda z nich ma być spłacana w inny sposób. Część gotówkowo, a część dodatkowo poprzez konwersję długu na akcje (wierzytelności z grup IV i V). Cenę emisyjną nowych walorów określono na 12 zł. Firma planuje zaoferować ponad 58,8 mln papierów serii D. Oznacza to, że łączna wartość emisji wyniesie 706,2 mln zł.

Przyjęcie układu przez wierzycieli powinno nastąpić do końca tego roku. W tym czasie planowana jest też pierwsza emisja. Druga oferta powinna nastąpić w I połowie 2027 r. PKP Cargo podaje, że spłata gotówkowej części wierzytelności zostanie zrealizowana do końca 2027 r.

Nie tylko wierzyciele otrzymają nowe papiery PKP Cargo

„Zróżnicowanie warunków pomiędzy grupami wierzycieli nie jest naszym wyborem, lecz wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i z odmiennej sytuacji prawnej każdej z grup. Podział ten odzwierciedla rzeczywisty charakter poszczególnych wierzytelności – ich zabezpieczenie, wymagalność oraz pozycję danego wierzyciela wobec spółki” – tłumaczy Paweł Miłek, wiceprezes PKP Cargo.

Dodaje, że w ramach każdej z grup wierzyciele są traktowani na równych zasadach, co gwarantuje przejrzystość i przewidywalność całego procesu. Ponadto zaznacza, że spółka, pracując nad propozycjami dla wierzycieli, kierowała się zasadą, by w granicach wyznaczonych przepisami zaproponować im możliwie najkorzystniejsze rozwiązania i jednocześnie możliwe do udźwignięcia przez spółkę.

Kolejnym etapem procesu restrukturyzacji PKP Cargo jest przygotowany pakiet instrumentów kapitałowych, którego celem jest trwała stabilizacja struktury właścicielskiej i finansowej narodowego przewoźnika oraz definitywne zakończenie procesu sanacji i oddłużenia firmy. Rozwiązanie to zakłada m.in. przeprowadzanie emisji akcji dla PKP (strategicznego inwestora) w celu utrzymania przez ten podmiot obecnego 33-proc. udziału w kapitale PKP Cargo. Planowana jest też emisja warrantów subskrypcyjnych dla pracowników spółki w ramach programu motywacyjnego oraz emisja akcji kierowana w pierwszej kolejności do obecnych akcjonariuszy.