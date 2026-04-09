Grupa Rex Concepts poinformowała o zamiarze przeprowadzenia IPO. Zarząd oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów strategicznych, w tym na finansowanie aktualnego biznesplanu oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek, a także na realizację celów wspierających (np. konsolidacja rynku lub ekspansja na nowe rynki geograficzne).

O tym, że Rex Concepts szykuje się do debiutu nasza redakcja informowała jako pierwsza już w zeszłym roku.

Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (ang. QSR – quick service restaurants), działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa została założona w 2022 r. przez ekspertów z branży – Olgierda Danielewicza oraz Petera Kainedera (byłych menedżerów AmRestu), przy wsparciu Henry’ego McGovern (założyciela AmRestu) oraz Stevena K. Winegara (założyciela Restauravia Grupo Empresarial).

Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Zaczynała z 20 własnymi restauracjami w 2022 r., a na koniec 2025 r. zarządzała 159 lokalami – 65 restauracjami Popeyes (wobec 27 rok wcześniej) oraz 94 Burger King (wobec 73 rok wcześniej). W samym 2025 r. otworzyła 59 nowych restauracji (23 w Polsce, 16 w Czechach oraz 20 w Rumunii). Poza własnymi lokalami, w ramach sieci Burger King na koniec 2025 r. funkcjonowało również 96 restauracji prowadzonych przez niezależnych subfranczyzobiorców.

Rozwój sieci ma przełożenie na rosnące wyniki. Na koniec 2025 r. grupa odnotowała 594,6 mln zł przychodów wobec 358,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 66 proc. Znaczącej poprawie uległ też wynik EBITDA, który wyniósł na koniec 2025 r. 43,4 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA na poziomie restauracji wzrosła z 61,1 mln zł w 2024 r. do 113,6 mln zł w roku 2025.

Spółka ma ambitne plany. Zapowiada otwarcie około 70 nowych restauracji w 2026 r. oraz kontynuację ekspansji w kolejnych latach. Chce otwierać ponad 80 restauracji rocznie, żeby mieć ich około 850 do 2032 roku (z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne). W pierwszym kwartale 2026 r. otwartych zostało 12 restauracji, z około 70 planowanych na cały 2026 r.: 4 w Polsce, 5 w Czechach oraz 3 w Rumunii.

– Wierzymy, że przeprowadzenie oferty publicznej i debiut spółki na GPW pozwoli nam skutecznie wykorzystać możliwości, jakie daje rynek publiczny oraz zrealizować ambitne plany, obejmujące rozwój sieci Popeyes i Burger King do około 850 restauracji, w tym ponad 700 restauracji własnych do 2032 r. Naszym celem jest również rozwijanie platformy na nowe rynki Europy Środkowej oraz sukcesywne powiększanie portfolio o nowe marki z sektora restauracji szybkiej obsługi – zapowiada Olgierd Danielewicz, prezes Rex Concepts. Dodaje, że spółka działa w perspektywicznej branży.

Zgodnie z prognozami Euromonitor International, w najbliższych latach segment QSR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej ma szybko rosnąć. W okresie 2024-2029 przewiduje się, że w Polsce oraz Rumunii średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) wartości rynku wyniesie 12-13 proc. W Czechach prognozowana dynamika wzrostu wynosi 5 proc. rocznie.