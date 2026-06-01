Wszystko wskazuje na to, że optymizm na dobre wrócił na rynek. Indeksy znów są blisko szczytów, a i nastroje wśród analityków, zarządzających i maklerów wskazują na przewagę byków. Widać to po najnowszym odczycie Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP). Jeszcze do niedawna nie było to przecież takie oczywiste.

Wiara w GPW powróciła na dobre

Powracający optymizm wśród ekspertów można było zauważyć już tydzień temu. Wtedy krótkoterminowy INP dla Polski wyniósł 59,9 pkt. Po raz pierwszy od pięciu tygodni udało mu się więc przebić poziom 50 pkt oddzielający byki i niedźwiedzie. Można jednak było się zastanawiać, czy nie był to „wypadek przy pracy”. Najnowszy odczyt wskazuje jednak, że nie był to tylko chwilowy wystrzał optymizmu, a ostatnie zachowanie naszego rynku zdaje się potwierdzać, że optymiści faktycznie są w przewadze. Krótkoterminowy Indeks Nastrojów „Parkietu” dla Polski ukształtował się bowiem na poziomie 56,8 pkt.

– Krótkoterminowe ryzyka zostały już wycenione. Nowe rekordy są jak najbardziej w zasięgu ręki – wskazuje jeden z ankietowanych.

Optymizm utrzymuje się nadal w przypadku długoterminowej perspektywy dla Polski. Najnowszy odczyt INP wyniósł 59,8 pkt, podczas gdy tydzień temu wyniósł on 60,5 pkt. W tym przypadku odczyt sprzed dwóch tygodni, który po raz pierwszy wypadł poniżej 50 pkt., można więc uznać za wypadek przy pracy.

Wall Street z potencjał do wzrostu

Optymizm ekspertów utrzymuje się nadal w stosunku do rynku amerykańskiego, który nadal też imponuje siłą. Krótkoterminowy INP dla Wall Street wyniósł 53,4 pkt.

– Rynek obronił się wynikami, a i na razie obawy o rentowności obligacji nieco zelżały. Czekamy na kolejne historyczne rekordy – wskazuje jeden z ekspertów. Jeszcze inny dodaje:

– Na Wall Street powinniśmy mieć hossę do momentu IPO SpaceX – uważa jeden z ankietowanych.

Niezmiennie zaś eksperci wierzą w siłę amerykańskiego rynku akcji w długim terminie. W tym przypadku INP wyniósł 56,8 pkt. Warto zwrócić uwagę, że od momentu publikacji naszego indeksu, czyli od października ubiegłego roku, ani razu długoterminowy INP dla Wall Street nie spadł poniżej 50 pkt., chociaż zdarzyły się odczyty bliskie tego poziomu.

– Długoterminowo rynek nadal powinien być wspierany przez temat sztucznej inteligencji. Potencjalne korekty są stosunkowo płaskie i krótkie i nie są w stanie zachwiać silnym trendem wzrostowym – podkreśla jeden z ekspertów.

Czym jest Indeks Nastrojów „Parkietu”

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.