Grupa VRG, właściciel marek modowych i jubilerskich w pierwszym kwartale 2026 r. wykazała 356,5 mln zł przychodu, 52,6 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, 14,1 mln zł zysku operacyjnego i 154 tys. zł straty netto (dane wg MSSR16). Z wyjątkiem tej ostatniej pozycji, obciążonej przez koszty finansowe, rezultaty są dużo lepsze niż przed rokiem i wyższe od prognoz biur maklerskich.

Sklepy Lilou już w grupie VRG

Przychody grupy VRG są wyższe niż przed rokiem o 21 proc., a EBITDA o 39 proc.. Do tych wzrostów, poza wzrostami w sklepach odzieżowych i W.Kruk, przyczyniło się przejęcie grupy Lilou na początku stycznia i wyniki tej sieci po raz pierwszy są uwzględnione w wynikach VRG. Dla porównania, biura maklerskie, które ankietowaliśmy oczekiwały około 328 mln zł przychodu i 43 mln zł EBITDA.

Za sprawą włączenia sklepów Lilou do grupy łączna liczba salonów z produktami marek VRG wzrosła na koniec marca do 524 z 476 na koniec marca 2025 r. Bez sklepów Lilou wielkość sieci grupy skurczyła się o 1 lokalizację. Ubyło w tym czasie: 9 salonów Vistuli, 8 Wólczanki, 5 Bytomia i 2 Deni Cler. Sieć W.Kruk składała się po pierwszym kwartale ze 199 sklepów (17 na Węgrzech).

Na koniec marca grupa prowadziła sklepy o łącznej powierzchni 52,1 tys. m kw., co oznacza wzrost o 7 proc.. W porównaniu ze stanem na koniec marca 2025 r. zmniejszyła się (o prawie 5 proc.) powierzchnia sklepów z odzieżą, a wzrosła – głównie za sprawą dodania 49 sklepów Lilou – powierzchnia salonów jubilerskich (o prawie 35 proc.).

Odzieżowe marki VRG ograniczyły stratę

Segment odzieżowy, na który składają się brandy Vistula, Wólczanka, Bytom i Deni Cler wykazał w pierwszym kwartale wzrost przychodów o prawie 9 proc. do niecałych 142 mln zł, mimo że ubyło sklepów. Najszybciej powiększały się przychody Wólczanki. Najwolniej – Vistuli. Jednak w tym czasie w górę poszły wpływy wszystkich szyldów, także wystawionego na sprzedaż Deni Cler. Większa część sprzedaży niż przed rokiem (30 proc.) miała miejsce przez internet. Za sprawą optymalizacji, modowy segment wykazał poprawę zyskowności, choć pierwszy kwartał – okres wyprzedaży – i tym razem nie przyniósł dodatniego wyniku netto. Strata operacyjna skurczyła się do 2,5 mln zł z ponad 13 mln zł rok wcześniej. Natomiast strata netto zmniejszyła się rok do roku o połowę do około 6,6 mln zł.

- Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają wysoką skuteczność wdrożonych optymalizacji. Nasz segment odzieżowy konsekwentnie dąży do trwałej poprawy efektywności, co zaowocowało najniższą w historii stratą operacyjną dla tego okresu – komentuje Mateusz Kolański, prezes VRG.

Doradcy dostali 5,4 mln zł

Dynamicznie – o ponad 30 proc. (51 mln zł) do 215 mln zł – urosły przychody segmentu jubilerskiego. Tylko niecała jedna trzecia tego wzrostu to efekt objęcia konsolidacją Lilou. Jak ujawniono w sprawozdaniu w I kwartale br. Lilou miało 15,1 mln zł przychodu ogółem (14,7 mln zł zasiliło przychody grupy VRG, 3,4 mln zł pochodziło ze sprzedaży online).

Grupa VRG rozwijała się również organicznie: jej sieć sklepów na Węgrzech była większa niż przed rokiem, a biżuteria i zegarki sprzedawały się w większych ilościach – wynika ze sprawozdania. Sama sieć W.Kruk powiększyła sprzedaż o ponad 21 proc. do około 196 mln zł.

Jubilerski segment zanotował jednak spadek rentowności operacyjnej, co zarząd tłumaczy jednorazowymi kosztami transakcyjnymi. W.Kruk i Lilou wydały w sumie 5,4 mln zł na jej obsługę.

- Segment jubilerski, wzmocniony pierwszą konsolidacją wyników marki Lilou oraz rozwojem zagranicznym, pozostaje silnym motorem wzrostu przychodów całej Grupy. Na resztę 2026 roku podtrzymujemy cele dalszego stymulowania sprzedaży przy ścisłym rygorze kosztowym i poprawie rentowności – zapowiada Kolański.

Selektywne inwestycje i niewykluczone akwizycje VRG

Podtrzymano, że w br. Grupa zainwestuje 56,4 mln zł. „Cele na resztę 2026 roku zakładają wysoce selektywne podejście do nowych otwarć w segmencie fashion, dalszy stabilny rozwój sieci jubilerskiej w kraju i na Węgrzech - cel to 542 salony o łącznej powierzchni 53,7 tys. m kw. ( plus 10 proc. rok do roku) - oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wspierających sprzedaż online”- podano w informacji prasowej. Wsprawozdaniu zarząd VRG podtrzymał, że nie wyklucza także przejęć.

Według menedżmentu VRG, pierwszy kwartał br. był okresem sprzyjającym działalności takiej firmy jak krakowska grupa odzieżowa ze względu na rosnący PKB Polski, wzrost realnych dochodów obywateli i zwrócono uwagę, że sprzedaż detaliczna w kraju wzrosła szczególnie w sektorze odzieżowym.

„W segmencie odzieży premium i eleganckiej obserwowano stopniową odbudowę popytu po okresie wysokiej inflacji w poprzednich latach. Konsumenci pozostawali jednak wrażliwi na poziom cen i intensywność działań promocyjnych, co skutkowało utrzymującą się wysoką konkurencją rynkową. Jednocześnie poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych wspierała sprzedaż produktów markowych i premium” – podano w sprawozdaniu.

„W branży kontynuowany był trend optymalizacji kosztów operacyjnych, zwiększania efektywności sprzedaży oraz dalszego rozwoju kanałów e-commerce. W efekcie utrzymywała się presja na prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych wspierających sprzedaż zarówno w kanałach stacjonarnych, jak i online. Kontynuowany był również trend wzrostu znaczenia kolekcji premium casual, produktów formalnych o bardziej uniwersalnym charakterze oraz oferty skierowanej do klientów oczekujących połączenia jakości premium z funkcjonalnością i wygodą użytkowania” – oceniono.

Z kolei w segmencie jubilerskim i zegarków, rynek polski utrzymywał dodatnią dynamikę wzrostu wspieraną rosnącą liczbą zamożnych konsumentów oraz utrzymującym się popytem na dobra luksusowe i produkty premium – oceniono. Zarząd przywołał także dane KPMG, wskazujące, że Polska pozostawała jednym z relatywnie bardziej odpornych rynków dóbr luksusowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej mimo obserwowanego spowolnienia na części rynków zagranicznych.

Mimo pozytywnych trendów i poprawy wyników zarząd VRG zarekomendował w tym tygodniu, aby grupa nie wypłacała dywidendy z zysku za 2025 r.