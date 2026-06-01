– Działania wojenne nie służą biznesom turystycznym. Cały ten rynek od marca cierpi i jest pod wpływem wojny w Zatoce Perskiej. Widać jednak, że konflikt ten powoli wygasa, a przynajmniej taka jest percepcja społeczna – powiedział w poniedziałek Jacek Świderski, prezes i znaczący akcjonariusz Wirtualnej Polski Holding. Według niego także Polacy znowu zaczynają planować wakacje w takich rejonach jak Egipt.

Reklama Reklama

Wyniki Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2026 r.: zyski segmentów w dół

Wyniki spółek turystycznych holdingu Wirtualnej Polski, które giełdowa grupa kupuje w ostatnich latach na potęgę i które napędzały jej wzrost, sprawiły, że w I kw. br. rezultaty tej jednej z największych firm na warszawskiej giełdzie oferującej ekspozycję na usługi w sieci, były relatywnie słabe.

Przychody wyniosły nieco ponad 555 mln zł, co w ujęciu pro forma (obraz grupy w tym samym składzie w obu porównywanych okresach) daje wzrost rok do roku o niecały 1 proc.

Skorygowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 98,3 mln zł, co w tym samym ujęciu oznacza spadek o około 22 proc. Zysk operacyjny internetowej grupy wyniósł 18,7 mln zł (minus 46 proc. r/r), a zamiast zysku netto wypracowanego rok wcześniej, tym razem grupa wykazała 13,7 mln zł straty netto. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy spółki matki sięgała 17 mln zł (16,9 mln zł).

Czytaj więcej Technologie WP Holding widzi poprawę w reklamie i ożywienie turystów Mediowo-turystyczna grupa pokazała wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. W drugim kwartale spodziewa się podobnych trendów, choć w usługach tu...

W podziale na główne segmenty, tym razem wzrost przychodów wykazały spółki reklamowe i platformy subskrypcyjne (plus 5 proc. do nieco ponad 166 mln zł), a spółki turystyczne spadek (pro forma o 3 proc. do 321 mln zł). Natomiast obu tym segmentom pogorszyła się rentowność. Skorygowana EBITDA segmentu reklamowo-subskrypcyjnego spadła o 14 proc. do 46 mln zł, a w turystyce o 33 proc. do 42,4 mln zł.

W wypadku segmentu mediowego zarząd WPH tłumaczy to prowadzonymi inwestycjami i zapowiada, że będą kontynuowane. Jak podano w sprawozdaniu, w drugim kwartale trendy mają być podobne.

Prezes WPH: to jest dobry rok dla gospodarki

Jacek Świderski pytany o drugie półrocze br. skomentował, że trudno mu ocenić, na ile uda się odrobić straty z pierwszej połowy br.

– To jest dobry rok. Nie widzimy poza turystyką wstrzymania inwestycji. Linie lotnicze też zastanawiały się, czy kontynuować wydatki na promocję. Od 2-3 tygodni wszystko wróciło do normy. Popyt może nie rośnie tak szybko jak przed kryzysem w Zatoce Perskiej, ale trend jest pozytywny. Pozostałe branże trzymają się mocno – powiedział pytany o zachowanie polskiej gospodarki.

Czytaj więcej Technologie Jest wezwanie na akcje WPH. Dwa scenariusze Holding Wirtualna Polska (WPH) i jego trzej założyciele ogłosili we wtorek rano zapowiadane wezwanie na wszystkie pozostające w obrocie akcje turys...

Słabszy okres pod względem wyników może sprzyjać decyzjom akcjonariuszy o sprzedaży akcji. We wtorek 2 czerwca kończą się zapisy w wezwaniu ogłoszonym przez głównych akcjonariuszy i spółkę na wszystkie pozostające w obrocie walory. Za sztukę zaoferowano 59 zł. Co na temat tej ceny sądzą inwestorzy – trudno jednoznacznie stwierdzić, ale kurs pozostaje poniżej zaproponowanego progu.

Wkrótce koniec wezwania na akcje Wirtualnej Polski. Opinia KPMG: cena poniżej wartości godziwej dla akcjonariuszy mniejszościowych

Elżbieta Bujniewicz-Belka odmówiła komentarza nt. zainteresowania wezwaniem ze strony rynku, czy ewentualnych rozmów o podniesieniu ceny za akcję – Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy wycofywać spółki z giełdy – powiedział Jacek Świderski, który jest jednym z wzywających do sprzedaży akcji.

W wymaganym prawem stanowisku zarządu, menedżment WPH podał, że KPMG Advisory ocenił cenę w wezwaniu jako niższą od przedziału wartości godziwej akcji spółki z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych. W dokumencie opublikowanym przez spółkę w pierwszej połowie maja nie podano jednak tego przedziału.

Prawdopodobnie zanim inwestorzy poznają wyniki wezwania, 2 czerwca odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o skali skupu akcji własnych przez WPH w ramach wezwania oraz o dywidendzie. Ma ona wynieść w tym roku 1,3 zł na akcję.