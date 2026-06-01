Grupa kapitałowa Azoty wiąże duże nadzieje na poprawę przyszłych wyników finansowych z niedawno opublikowanym przez Komisję Europejską dokumentem Fertiliser Action Plan (plan działania w sprawie nawozów). Jego celem jest z jednej strony wsparcie rolników zmagających się z rosnącymi kosztami i niedoborami nawozów, a z drugiej wzmocnienie produkcji nawozów w Unii Europejskiej i zmniejszenie uzależnienia wspólnoty od importu.

Reklama Reklama

Azoty oceniają Fertiliser Action Plan jako bardzo poważny i pozytywny sygnał dla dalszego rozwoju swojego podstawowego biznesu. Informują o prowadzonych rozmowach i powstających planach zmierzających do ustabilizowania rynku nawozów. – Myślę, że w II kwartale będą już pewne szczegóły, ponieważ Grupa Azoty prowadzi bardzo intensywne rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa. Mamy powołany specjalny dedykowany zespół do tego, żeby zabezpieczyć produkcję nawozów w taki sposób, żeby rynek produkcji nawozów w Polsce był stabilny i przeszedł przez potencjalne turbulencje – poinformował Marcin Celejewski, prezes Azotów.

Czytaj więcej Chemia Grupa Azoty nadal na minusie. Spółka jednak poprawia wyniki Grupa Azoty odnotowała 157,36 mln zł straty netto w I kw. 2026 r. wobec 288,17 mln zł straty rok wcześniej. Zarząd spółki podkreśla, że początek ro...

Azoty chcą zmienić strukturę organizacyjną grupy

Dla nawozowej spółki istotne znaczenie odgrywają także wewnętrzne projekty transformacji na czele z programem „Nowe Horyzonty”, którego nadrzędnym celem jest ustabilizowanie trudnej sytuacji finansowej grupy. W tym kontekście zarząd zwraca uwagę, że wkrótce koncern wdroży nową strukturę organizacyjną. Ma to być pierwszy krok do konsolidacji i połączenia całej grupy. Obecnie jest na etapie konsultowania kodeksu współpracy pomiędzy poszczególnymi firmami tworzącymi koncern.

Azoty prowadzą też audyt wydatków związanych z energetyką, która jest jednym z kluczowych źródeł kosztów grupy. W związku z tym prowadzone są m.in. testy obejmujące wyłączanie kotła węglowego w Tarnowie oraz wykorzystanie energii z pary produkcyjnej. Docelowo kocioł węglowy ma być jednak zastąpiony kotłem gazowym.

Koncern ściśle kontroluje istotne koszty działalności w obszarach: administracji, remontów, inwestycji, zakupów i magazynów. Ponadto w ramach czwartego etapu programu dezinwestycji stara się jeszcze lepiej zarządzać posiadanymi nieruchomościami. Działania spółki zmierzają też w kierunku zwiększenia samowystarczalności grupy pod względem usług i obniżenia kosztów zleceń zewnętrznych poprzez korzystanie z własnych ekspertów i firm wykonawczych.

– Jesteśmy też na ukończeniu pierwszego kroku zmierzającego do konsolidacji produkcji, czyli przygotowania zintegrowanego planu na 2027 r. – mówi Celejewski. Liczy, że dzięki temu koncern osiągnie wysoką efektywność operacyjną, co przełoży się na jego wyniki finansowe.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Azoty. Prezes mówi o tym, co jest najważniejsze W kluczowym biznesie koncern stawia też na efektywne zarządzanie kosztami. Nie jest to łatwe ze względu na wysokie ceny gazu i tani import. Z drugi...

Azoty negocjują z bankami nową umowę

Zarząd Azotów nie zakłada, aby pozytywny trend mający miejsce w I kwartale na rynku nawozów w Polsce i UE miał ulec zmianie. Dalszą produkcję i sprzedaż tego produktu powinny wspierać zwłaszcza nałożone dotychczas w UE cła importowe i ograniczenia eksportowe wprowadzone w państwach spoza wspólnoty, co przełożyło się na spadek konkurencji na Starym Kontynencie.

Wyjątkowo dobrze wygląda obecnie sytuacja także na rynku siarki. W ostatnich miesiącach jej cena istotnie wzrosła, co takim producentom jak Azoty przynosi ponadprzeciętne profity. Zarząd jest przekonany, że również II kwartał będzie w tym biznesie dobry.

Najmocniej o przyszłych wynikach finansowych koncernu zdecyduje jednak trwający już długi czas proces sprzedaży na rzecz Orlenu zależnej firmy GA Polyolefins, do której należy ciągle nieukończony projekt petrochemiczny Polimery Police. Do finalizacji transakcji ma dojść w III kwartale.

Niezależnie od tego, przed Azotami wciąż otwarte pozostają negocjacje z bankami w sprawie restrukturyzacji wielomiliardowego zadłużenia. Zarząd jest jednak przekonany, że w niedalekiej przyszłości zawrze z nimi nową, długoterminową umowę. W kolejnym kroku oznaczać to będzie emisję akcji oraz przygotowanie umowy restrukturyzacyjnej. Pierwsza oferta nowych walorów ma być przeprowadzona do 13 września. Azoty przekonują, że będą starały się ją przeprowadzić w możliwie najkrótszym terminie. Obecnie pracują nad jej dokładnym harmonogramem.