Handel z zadyszką. Ale nie cały

Czego możemy się spodziewać w 2025 r.?

– Unormowania sytuacji. Obecnie wyniki spółek, jak i siła nabywcza konsumentów pozostają pod wpływem kwietniowego powrotu stawki VAT na żywność, co z jednej strony mocno nadszarpnęło siłę nabywczą konsumenta, a z drugiej ograniczyło możliwości podwyżki cen, prowadzące do zwiększenia marż sprzedawców chcących utrzymać się na mocno konkurencyjnym rynku – komentuje Tymoteusz Turski, analityk XTB. Dodaje, że w 2025 r. przyzwyczajenia konsumentów powinny zostać zakotwiczone w nowych cenach z podatkiem, a jednocześnie prognozowany spadek inflacji może stanowić impuls do odbudowy konsumpcji. Kluczowe w tym scenariuszu pozostają zmiany kosztów energii. W przypadku dynamiczniejszego wzrostu nawet unormowanie sytuacji konsumenta nie pomoże w odbiciu marż.

Żabka i Studenac dadzą radę

Nie wszystkie sieci handlowe są do siebie porównywalne i nie na wszystkie działają podobne trendy rynkowe. W tym kontekście warto przyjrzeć się spółkom handlowym, które według nieoficjalnych zapowiedzi szykują się do debiutu na GPW.

Najgłośniej jest o Żabce, która zamierza wejść na giełdę jeszcze jesienią. Na parkiet wprowadzić chce ją fundusz CVC Capital Partners. Jeśli potwierdzą się rynkowe doniesienia, kapitalizacja Żabki może wynieść od 7,5 do 8 mld USD, a wartość oferty publicznej od 4 do 6 mld zł. Na koniec grudnia 2023 roku sieć liczyła 10 014 sklepów. Ze sprawozdania finansowego za 2023 r. możemy wyczytać, że planowane są otwarcia średnio około 900 sklepów rocznie w perspektywie najbliższych pięciu lat. W 2023 r. przychody Żabki wyniosły 19,8 mld zł wobec 16 mld zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 2,74 mld zł z 2,33 mld zł, a zysk operacyjny do 1,38 mld zł z 1,22 mld zł. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej spadł do 360,2 mln zł z 384,2 mln zł.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Różne kraje, różne modele rynku Wojna cenowa między Biedronką i Lidlem uderza rykoszetem w inne sieci detaliczne, takie jak np. giełdowe Dino.

Z trwającej w Polsce wojny cenowej w segmencie dyskontów Żabka może wyjść obronną ręką.