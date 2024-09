Potwierdzeniem tych korzystnych trendów są najświeższe dane chorwackiej administracji skarbowej za osiem miesięcy tego roku - pokazują silny wzrost wydatków na produkty rynku detalicznego, nie tylko spożywczego. Spodziewamy się, że ten trend utrzyma się w dłuższej perspektywie. Warto też wspomnieć, że od marca 2023 roku wzrost wynagrodzeń w Chorwacji przewyższał wzrost cen, co sukcesywnie zwiększa siłę nabywczą konsumentów.

Jaka jest pozycja rynkowa waszej spółki i jaki jest jej model biznesowy? Czym różni się od klasycznych sieci detalicznych działających w Polsce?

Studenac jest największą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem liczby placówek – prowadzimy ponad 1300 sklepów, które działają pod jedną marką. Skupiamy się na budowaniu systemu dającego nam pełną kontrolę nad funkcjonowaniem tak dużej sieci, którą sami bezpośrednio zarządzamy – nie jest to sieć franczyzowa. Gdy w 2018 roku naszym większościowym akcjonariuszem został fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, sieć liczyła 385 sklepów w regionie Dalmacji. Od tego czasu liczba naszych sklepów wzrosła ponad trzykrotnie, a Studenac jest dziś obecny w całej Chorwacji, a dosłownie od kilku dni – także w Słowenii, gdzie właśnie sfinalizowaliśmy akwizycję sieci Kea. Daje nam to idealną podstawę do dalszego, organicznego rozwoju w tym kraju.

Studenac ma mocną pozycję zarówno w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Zagrzeb czy Split, jak i na obszarach wiejskich, gdzie zasadnicza oferta kierowana jest do klienta lokalnego. Lokalizacje te umożliwiają generowanie stabilnych przychodów przez cały rok. Prowadzimy również liczne placówki na wybrzeżu Adriatyku, korzystając z ruchu turystycznego. W 2023 roku Chorwację odwiedziło około 21 milionów turystów (krajowych i zagranicznych ). To bardzo chętnie wybierany kierunek letnich wyjazdów i wakacji, odwiedzany głównie przez turystów podróżujących samochodem. Ważne w tym kontekście było przystąpienie do strefy euro oraz strefy Schengen od początku 2023 roku.

W jakim tempie wasza sieć się rozwija i jakie macie plany?

Studenac jest najszybciej rosnącą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach. Rozwijamy się zarówno organicznie, otwierając nowe sklepy, jak i poprzez przejęcia. Tylko w pierwszym półroczu 2024 otworzyliśmy ponad 70 nowych placówek i widzimy znaczący potencjał do dalszego organicznego rozwoju. Jednocześnie, jesteśmy najbardziej aktywnym konsolidatorem rozdrobnionego rynku chorwackiego. Od 2019 roku przejęliśmy dziewięć znaczących sieci, obejmujących łącznie ponad 700 sklepów. W ostatnich dniach sfinalizowaliśmy natomiast transakcję w Słowenii, która jest naszą dziesiątą akwizycją i pierwszą zagraniczną.

Jakie są plany dotyczące międzynarodowego rozwoju spółki? Czy planowana jest dalsza ekspansja zagraniczna, obok Słowenii - a jeśli tak, to organiczna czy raczej przez M&A?

Wejście do Słowenii jest naturalnym pierwszym krokiem w międzynarodowej ekspansji naszej sieci. Właśnie sfinalizowaliśmy przejęcie 32 sklepów Kea, które w ubiegłym roku (tj. 2023) wygenerowały blisko 50 milionów euro przychodów. To, w naszej ocenie, silna lokalnie i bardzo dobrze zarządzana sieć. Podobnie jak w rodzimej Chorwacji, widzimy duży potencjał organicznego rozwoju w Słowenii.

Słowenia to nasz pierwszy krok. Na wszystkich rynkach, na których jesteśmy już obecni i będziemy w przyszłości chcemy budować silne relacje z lokalnymi społecznościami w taki sam sposób, jak zrobiliśmy to na naszym rodzimym rynku.