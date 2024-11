W zakończonym tygodniu WIG20 zyskał na wartości zaledwie 0,2 proc. To mogłoby sugerować, że mieliśmy do czynienia ze spokojnym okresem na GPW. Nic bardziej mylnego. Był to czas podwyższonej zmienności, która jest solą krótkoterminowej spekulacji. To dawało także duże pole dla popisu dla uczestników Gry Giełdowej Parkiet Challenge. Ci oczywiście walczyli o główną nagrodę tygodniową wynoszącą 1 tys. zł, ale przede wszystkim o awans do wielkiego finału.

Celon Phrama i CCC dają zwycięstwo

Rywalizacja w czwartym, ostatnim tygodniu etapu głównego, była niezwykle zacięta, a osiągnięte stopy zwrotu robią wrażenie. Najlepszy okazał się ostatecznie uczestnik posługujący się nickiem „PYTTRA” i to właśnie do niego trafi 1 tys. zł. W ciągu tygodnia wartość jego portfela inwestycyjnego w naszej grze giełdowej wzrosła o 16,11 proc. Uczestnik ten w ubiegłym tygodniu zamykał z zyskiem otwarte wcześniej pozycje na akcjach Celon Pharmy, a podczas ostatniej sesji tygodnia handlował również akcjami CCC. Za plecami zwycięzcy znalazł się gracz posługujący się nickiem „Pepcio”. Osiągnął 15,95 – proc. stopę zwrotu. Co prawda lepszy wynik uzyskał od niego „Cyk-Pyk”, ale uczestnik ten nie dokonał w zakończonym tygodniu żadnej transakcji, a to był warunek by być uwzględnianym w rankingu tygodniowym.

Pierwsi finaliści wyłonieni

Główny etap Gry Giełdowej Parkiet Challenge dobiegł końca. To oznacza, że znamy już pierwszych finalistów. Aby znaleźć się w pierwszej ósemce, która dawała awans do finału trzeba było w ciągu czterech tygodni zmagań zarobić na wirtualnym koncie co najmniej 15,55 proc. Najlepsza w etapie głównym okazała się zaś uczestniczka „Sierotka_ma_rysia”, której stopa zwrotu wyniosła 20,93 proc. Jak zawsze jednak do wielkiego finału zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Dodatkowa dwójka zostanie wyłoniona w tygodniowym etapie dogrywkowym, który zacznie się w poniedziałek.

Ci, którzy awansowali do finału już mogą cieszyć się z nagród pieniężnych. W tym roku są one przewidziane dla całej finałowej dziesiątki. Oczywiście największa kwota trafi do zwycięzcy finałowej rozgrywki. Czeka na niego 20 tys. zł i Hyundai Santa Fe na tydzień. Wielki finał zaplanowany jest na 4 grudnia i odbędzie się na sali notowań warszawskiej giełdy. Podczas niego uczestnicy będą handlować kontraktami terminowymi notowanymi na GPW.