Dziennikarz "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" znów najlepszy

Bartłomiej Sawicki w konkursie zdobył nagrodę główną i został wybrany „Dziennikarzem Roku 2024”. To jego trzeci z rzędu triumf w tej kategorii. W tym roku w szranki stanęło aż 36 autorów, którzy zgłosili łącznie 75 materiałów, opublikowanych zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w autorskich kanałach informacyjnych czy na platformach streamingowych.

– Energetyka stała się narzędziem wojny hybrydowej. Zagrożenie i ataki na infrastrukturę energetyczną występują już właściwie codziennie. Równolegle szerzona dezinformacja, fake newsy, denializm klimatyczny mają na celu sparaliżować działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa energetycznego oraz niezależności Polski i Europy. W tej walce naszą odpowiedzią jest prawda, wiedza, edukacja i uczciwość, a także rzetelność dziennikarska. Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty” jest po to, by uhonorować tych, którzy na co dzień stoją w pierwszej linii walki o prawdę. Gratulując laureatom i nominowanym, serdecznie Państwu za to dziękuję. Transformacja energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne – to nasze wspólne dzieło. Bez wsparcia rzetelnych i – co równie ważne – kompetentnych dziennikarzy jego realizacja nie byłaby możliwa – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska.

– Kolejna edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty” przechodzi do historii, potwierdzając, że misja, jaka przyświecała mu na początku, z biegiem lat nie traci na wartości. Przez ponad dekadę obserwowaliśmy nie tylko zaangażowanie dziennikarzy w poruszane tematy czy konsekwencję autorów w przeprowadzaniu Polaków przez meandry rodzimej energetyki, ale także zmianę sposobu prezentacji samych danych. Merytoryka, fakty, wnikliwe podejście i rzetelność w relacjonowaniu – tego szukam w mediach branżowych nie tylko ja. Sztuczna inteligencja zaczyna odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego też jestem bardzo ciekawy, na ile będzie ona wykorzystywana w pracy redakcyjnej i czy wpłynie na jakość materiałów. Jestem dumny z tego, że razem z szanownym gronem partnerów i patronów plebiscytu mogliśmy ponownie nagrodzić najlepszych z najlepszych. Gratuluję wszystkim laureatom – świetna robota! – podsumował Piotr Listwoń, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Bartłomiej Sawicki od jesieni 2021 r. związany z dziennikiem „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet” i „Rzeczpospolitą”. Wcześniej przez lata pracował w branżowym portalu energetycznym BiznesAlert.pl. Tematy zainteresowań w jego pracy zawodowej dotyczą transformacji energetycznej, polityki klimatycznej oraz OZE. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończył studia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunku dziennikarstwo oraz studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku zarządzanie w sektorze naftowym i gazowniczym.