Spór o władzę w grupie Polsat. Dzieci wygrywają z ojcem

Czytaj więcej Firmy Spór w rodzinie Zygmunta Solorza wraca na wokandę To może być nerwowy tydzień dla Cyfrowego Polsatu i ZE PAK-u. Sąd w Liechtensteinie przez trzy dni będzie się zajmować sporem między założycielem Polsatu a jego dziećmi.

„Najważniejsza walka niestety się nie kończy”

Jak podano w oświadczeniu, „sądowe ma wymiar głównie biznesowy”, natomiast „najważniejsza walka niestety się nie kończy”.

- Jednocześnie, choć decyzja sądu przynosi spokój na polu biznesowym, najważniejsza walka niestety się nie kończy. Wyrok sądu potwierdza tylko, jak daleko słuszne były nasze obawy o bezpieczeństwo Ojca i o szkodliwy wpływ, jaki wywierają na niego ludzie, próbujący przejąć jego majątek – czytamy w oświadczeniu. - Nie ustaniemy w tej walce. Nie pozwolimy ani na destabilizację firm, ani rozbicie rodziny - dodano.

– Pragniemy zapewnić zarówno otoczenie wewnątrz, jak i wszystkich interesariuszy i rynek, że naszym priorytetem będzie nadal stanie na straży bezpieczeństwa, ale także rozwoju spółek – zaznaczyły również dzieci miliardera.

Zygmunt Solorz: wyrok jest nieprawomocny, odwołam się

Nie jest jasne, co wyrok sądu opisany przez dzieci miliardera oznacza od strony praktycznej. Nie uzyskaliśmy co do tego komentarza. Otrzymaliśmy natomiast stanowisko Zygmunta Solorza.

„Wyrok Sądu I instancji nie zmienia niczego w stanie faktycznym. To co jest kluczowe, to fakt, że Zygmunt Solorz zachował kontrolę nad Fundacją TiVi. Decyzja sądu nie jest ostateczna. Zygmunt Solorz wniesie apelację od wspomnianego wyroku” - brzmi krótka notatka.