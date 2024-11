W ostatnim czasie zdecydowanie lepiej jest stać z boku i czekać na dogodny moment na rynku bądź – dla odważniejszych – grać pod spadki krajowego rynku akcji. Przewagę mogą dać ewentualnie spółki, które pozytywnie zaskakują wynikami kwartalnymi.

Panie stawiają na CCC

Kiepski był to tydzień z perspektywy krajowego inwestora. O ile jeszcze do niedawna wyniki głównych indeksów (oczywiście przy znacznie większej zmienności) mogły konkurować z obligacjami, o tyle teraz ostatnie argumenty fanom akcji wypadły z rąk. Co więcej, nowy tydzień nie zapowiada żadnej poprawy, a WIG, który w poniedziałek po południu tracił 0,6 proc., był już bliski poziomów z końca 2023 r. Fatalne zachowanie polskiego rynku akcji wynika w głównej mierze ze słabości dużych spółek. WIG20 w poniedziałek był już 7 proc. poniżej zamknięcia zeszłego roku, a jeśli doliczyć wypłacone przez duże firmy dywidendy, to zniżka ogranicza się do 2,2 proc. Tracą banki, wydawcy gier, firmy surowcowe. Zdarzają się oczywiście pozytywne wyjątki, kiedy dobre wyniki finansowe i ciekawe perspektywy zarysowane przez zarząd są impulsem do zakupów. Tak w poniedziałek było z Benefitem Systems, z kolei w ubiegłym tygodniu jedną z nielicznych gwiazd było CCC. Inwestycja w tę spółkę dała zwycięstwo w naszym tygodniowym (już trzecim) rankingu w ramach pierwszego etapu Parkiet Challenge. W ubiegłym tygodniu najwyższą stopę zwrotu wypracowała uczestniczka „Justyna” i było to 11,82 proc. I to do niej trafia nagroda 1 tys. zł. Uczestniczka awansowała aż o 257 miejsc w rankingu. W czołówce zrobiło się naprawdę bardzo ciasno. Drugą lokatę z wynikiem o ledwie dwie setne niższym wywalczyła „Cruella”. Na trzeciej pozycji z 11,73-proc. tygodniową stopą zwrotu uplasowała się „Sierotka_ma_rysia”, która w rankingu awansowała aż o 832 miejsca. Cała wspomniana trójka ma na koncie po ponad 22 tys. zł. Możemy zdradzić, że pod wszystkimi trzema nickami kryją się panie.

W puli nagród ponad 50 tys. zł! Dołącz do Parkiet Challenge na gra.parkiet.com.

I co ciekawe, wszystkie trzy postawiły na spółkę, której akcje jako jedne z nielicznych były rozchwytywane na GPW. Chodzi o CCC, którego kurs przez tydzień wzrósł o 11,9 proc. Ruszył ostro w górę w czwartek, po tym jak prezes Dariusz Miłek ujawnił plany rozwoju sieci odzieżowej WorldBox. Kurs CCC mocno kontrastuje z zachowaniem całego rynku, wzrósł bowiem w tym roku już o ponad 230 proc. i osiągnął właśnie poziom najwyższy od ponad pięciu lat.

To już ostatnie dni

„Cruella” wskoczyła też na drugie miejsce w klasyfikacji po trzech tygodniach, a jej łączna stopa zwrotu sięga 14 proc. Na pierwszej lokacie pozostaje „Filip” z 17-proc. zyskiem, a trzeci jest „wafel99”, który pomnożył początkowy kapitał o 13,8 proc.

Główną nagrodą dla zwycięzcy tegorocznego Parkiet Challenge jest 20 tys. zł. Zwycięzca otrzyma też na tydzień samochód Hyundai Santa Fe. Za zajęcie drugiego miejsca w wielkim finale jest 10 tys. zł i samochód Hyundai Tucson na weekendowy wypad. Auto na weekend czeka również na osobę, która zajmie trzecie miejsce. Oprócz tego dostanie ona 5 tys. zł. W tym roku nagrody pieniężne przewidziane są też dla pozostałych uczestników finału – od 3 tys. do 1 tys. zł.

Do Parkiet Challenge wciąż można dołączyć poprzez stronę gra.parkiet.com, ale to już ostatnie dni na rejestrację, która trwa do 22 listopada, tj. do końca etapu głównego. W przyszłym tygodniu w dogrywce, ale już bez możliwości rejestracji – będą walczyć tylko ci, którzy uczestniczyli w etapie głównym. Finałowe starcie zaplanowano 4 grudnia na GPW.