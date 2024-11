Piątkową sesję WIG20 zakończył spadkiem o 2,6 proc. Co więcej, aż cztery sesje ubiegłego tygodnia kończyły się przeceną indeksu dużych spółek. Podobnie zaprezentował się indeks szerokiego rynku. Problemów było co nie miara, a pretekstem do spadków stały się raporty finansowe – inaczej niż tydzień wcześniej, kiedy raporty kwartalne były raczej impulsem do zakupów m.in. Pekao czy Dino Polska. Z dużych spółek, których kurs mocno tracił po wynikach, dość wymienić Allegro, a z mniejszych – Eurocash. Na nowe dno powędrowało m.in. Pepco Group. Pod koniec tygodnia nastroje dodatkowo podkopały zniżki rynku amerykańskiego.

Po tak marnym tygodniu WIG osunął się na poziom ledwie 1,1 proc. wyższy od zamknięcia 2023 r., natomiast WIG20 nawet przy uwzględnieniu wypłaconych w tym roku dywidend przez duże przedsiębiorstwa jest 1,5 proc. pod kreską.

Jaki może być kolejny tydzień? Zakończenie piątkowej sesji przez WIG20 na minimach dziennych i zejście na najniższe poziomy od stycznia nie wróży niczego dobrego, aczkolwiek zdarza się, że tak mocne jak w piątek jednodniowe zniżki kończą trend.

CCC kluczem do wygranej. „Justyna” z 1000 zł

Zanim jednak zaczniemy nowy giełdowy tydzień, warto podsumować poprzedni w naszej grze giełdowej. W ubiegłym tygodniu najwyższą stopę zwrotu wypracowała uczestniczka o nicku „Justyna” i było to 11,82 proc. I to do niej trafia nagroda 1 tys. zł. Uczestniczka awansowała aż o 257 miejsc w rankingu. W czołówce zrobiło się naprawdę bardzo ciasno. Drugą lokatę z wynikiem o ledwie dwie setne niższym wywalczyła „Cruella". Na trzeciej pozycji z 11,73-proc. tygodniową stopą zwrotu uplasowała się „Sierotka_ma_rysia”, która w rankingu awansowała aż o 832 miejsca. Cała wspomniana trójka ma na koncie po ponad 22 tys. zł. Możemy zdradzić, że pod wszystkimi trzema nickami kryją się panie.



I co ciekawe, wszystkie trzy postawiły na spółkę, której akcje jako jedne z nielicznych były rozchwytywane na GPW. Chodzi o CCC, którego kurs przez tydzień wzrósł o 11,9 proc. Ruszył on ostro w górę w czwartek, po tym jak prezes Dariusz Miłek ujawnił plany rozwoju sieci odzieżowej WorldBox. Kurs CCC mocno kontrastuje z zachowaniem całego rynku, wzrósł bowiem w tym roku już o ponad 230 proc. i osiągnął właśnie poziom najwyższy od ponad pięciu lat.



Na zwycięzcę czeka 20 tys. zł

„Cruella" wskoczyła też na drugie miejsce w klasyfikacji po trzech tygodniach, a jej łączna stopa zwrotu sięga 14 proc. Na pierwszej lokacie pozostaje „Filip” z 17-proc. zyskiem, zaś trzeci jest „wafel99”, który pomnożył początkowy kapitał o 13,8 proc.

Główną nagrodą dla zwycięzcy tegorocznego Parkiet Challenge jest 20 tys. zł. Zwycięzca otrzyma też na tydzień samochód Hyundai Santa Fe. Za zajęcie drugiego miejsca w wielkim finale jest 10 tys. zł i samochód Hyundai Tucson na weekendowy wypad. Auto na weekend czeka również dla osoby, która zajmie trzecie miejsce. Oprócz tego dostanie ona 5 tys. zł. W tym roku nagrody pieniężne przewidziane są też dla pozostałych uczestników finału – od 3 tys. do 1 tys. zł.

Do Parkiet Challenge wciąż można dołączyć poprzez stronę gra.parkiet.com. Główny etap zmagań potrwa jeszcze przez dwa tygodnie. Do finału zaś zakwalifikuje się osiem osób, które uzyskają najwyższe łączne stopy zwrotu w pierwszym etapie. W finale tradycyjnie jednak zmierzy się dziesięciu inwestorów. Pozostałych dwóch trafi do niego dzięki dogrywce – obejmie ona jeden giełdowy tydzień, od 25 do 29 listopada, i odbędzie się na zasadach analogicznych jak etap główny.

Finałowe starcie zaplanowane jest na 4 grudnia na GPW.