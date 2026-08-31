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Inteligentne samochody zaczynają wyręczać kierowców

Nowe wyposażenie aut zwiększa bezpieczeństwo ruchu, ale podnosi także koszty ich produkcji, zakupu i eksploatacji.

Publikacja: 31.08.2026 06:00

Liczba obowiązkowych systemów bezpieczeństwa będzie rosła wraz z rozwojem technologii i kolejnymi et

Liczba obowiązkowych systemów bezpieczeństwa będzie rosła wraz z rozwojem technologii i kolejnymi etapami wdrażania europejskich regulacji. Ich rozwój będzie fundamentem dla pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych. Oznacza to wzrost kosztów dla firm i dla kierowców. Fot. shutterstock

Foto: parkiet.com

Adam Woźniak

W nowych samochodach wprowadzanych na unijny rynek od 7 lipca 2026 r. muszą znajdować się kolejne systemy bezpieczeństwa, bez których pojazd nie uzyska homologacji i nie zostanie zarejestrowany. To efekt unijnego rozporządzenia GSR2 (General Safety Regulation), którego dotychczasowe regulacje związane z obowiązkowym wyposażeniem aut zostały poszerzone o kolejne elementy mające ułatwiać prowadzenie samochodu i reagować na zagrożenie. A wszystko po to, by maksymalnie zredukować liczbę ofiar wypadków samochodowych w ramach unijnej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu.

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