Inteligentne samochody zaczynają wyręczać kierowców

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Liczba obowiązkowych systemów bezpieczeństwa będzie rosła wraz z rozwojem technologii i kolejnymi etapami wdrażania europejskich regulacji. Ich rozwój będzie fundamentem dla pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych. Oznacza to wzrost kosztów dla firm i dla kierowców. Fot. shutterstock
W nowych samochodach wprowadzanych na unijny rynek od 7 lipca 2026 r. muszą znajdować się kolejne systemy bezpieczeństwa, bez których pojazd nie uzyska homologacji i nie zostanie zarejestrowany. To efekt unijnego rozporządzenia GSR2 (General Safety Regulation), którego dotychczasowe regulacje związane z obowiązkowym wyposażeniem aut zostały poszerzone o kolejne elementy mające ułatwiać prowadzenie samochodu i reagować na zagrożenie. A wszystko po to, by maksymalnie zredukować liczbę ofiar wypadków samochodowych w ramach unijnej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu.
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Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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