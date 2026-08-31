Inteligentne samochody zaczynają wyręczać kierowców

W nowych samochodach wprowadzanych na unijny rynek od 7 lipca 2026 r. muszą znajdować się kolejne systemy bezpieczeństwa, bez których pojazd nie uzyska homologacji i nie zostanie zarejestrowany. To efekt unijnego rozporządzenia GSR2 (General Safety Regulation), którego dotychczasowe regulacje związane z obowiązkowym wyposażeniem aut zostały poszerzone o kolejne elementy mające ułatwiać prowadzenie samochodu i reagować na zagrożenie. A wszystko po to, by maksymalnie zredukować liczbę ofiar wypadków samochodowych w ramach unijnej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu.