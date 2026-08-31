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AI trafiła na listę wymagań od kandydatów

Niemal z miesiąca na miesiąc rośnie udział ofert pracy, w których wśród warunków zatrudnienia pojawia się znajomość narzędzi AI.

Publikacja: 31.08.2026 06:00

44 proc. Polaków sięga w pracy po wsparcie sztucznej inteligencji. Korzystanie z AI najczęściej dekl

44 proc. Polaków sięga w pracy po wsparcie sztucznej inteligencji. Korzystanie z AI najczęściej deklarują pracownicy z takich branż jak consulting (gdzie 93 proc. badanych korzysta z AI), marketing i PR (87 proc.), IT (79 proc.), finanse (72 proc.) czy FMCG (70 proc.). Medycyna jeszcze zostaje w tyle. Fot. shutterstock

Foto: Gorodenkoff

Anita Błaszczak

Już 59 proc. pracodawców twierdzi, że zatrudnienie pracowników „AI native” będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy kluczową lub istotną kwestią dla ich firmy. Nie są to tylko deklaracje, bo jednocześnie 45 proc. uczestników badania aktywnie rekrutuje kandydatów spełniających warunki „AI native”, czyli takich, którzy biegle posługują się technologiami AI, czują się w nich pewnie, a w pracy sięgają po nie w pierwszej kolejności.

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