AI trafiła na listę wymagań od kandydatów

Już 59 proc. pracodawców twierdzi, że zatrudnienie pracowników „AI native” będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy kluczową lub istotną kwestią dla ich firmy. Nie są to tylko deklaracje, bo jednocześnie 45 proc. uczestników badania aktywnie rekrutuje kandydatów spełniających warunki „AI native”, czyli takich, którzy biegle posługują się technologiami AI, czują się w nich pewnie, a w pracy sięgają po nie w pierwszej kolejności.