Młodzi 2026: Generacja długu zamiast pokolenia kapitału?

Jak podkreśla Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark, choć z danych NBP wynika, że gospodarstwa domowe dysponują ogromną sumą na depozytach bieżących i terminowych do 2 lat włącznie, rzędu 1523,6 mld zł, to ten kapitał jest silnie skoncentrowany i z pewnością nie należy do najmłodszych. – Co więcej, łączne zadłużenie gospodarstw domowych w lipcu wzrosło do poziomu 869,1 mld zł, czyli o 7,6 mld zł wobec czerwca, co wyraźnie dowodzi, że jako społeczeństwo chętnie finansujemy bieżącą konsumpcję, jak i większe potrzeby oraz inwestycje pożyczonym kapitałem. Ten trend jest najbardziej niszczący dla osób w wieku 18-24 lat – stwierdza ekspert. Jak wskazuje, w niedawno opublikowanym raporcie BIG InfoMonitor już blisko 31,7 tys. z nich ma zaległe zobowiązania, opiewające łącznie na kwotę 97,2 mln zł. Zamiast myśleć o przyszłości czy choćby budowie poduszki finansowej, wiele młodych osób wpada w spiralę długów z powodu niezapłaconych rachunków za telefon, mandatów za jazdę bez biletu czy nieprzemyślanych, drobnych pożyczek.