Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szczegóły IPO Botanika Farm.

Jakie plany ma spółka.

Jakie są wyniki debiutanta.

Jakie są czynniki ryzyka.

Dzisiaj rozpoczęła się oferta publiczna Botaniki Farm. Po zakończeniu IPO spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW.

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– Rozpoczynamy ważny etap w historii Botanika Farm. Chcemy wykorzystać pozyskany kapitał do rozwoju technologicznego i produkcyjnego, a jednocześnie umacniać pozycję Botaniki Farm na rynku żywności funkcjonalnej i przetwórstwa zbóż. Debiut na głównym rynku GPW będzie naturalnym kolejnym krokiem w budowaniu spółki o coraz większej skali i ambicjach międzynarodowych – komentuje Bartosz Radziszewski, prezes Botaniki Farm.

Jakie są szczegóły IPO spółki Botanika Farm

IPO Botaniki Farm ruszyło dziś (31 sierpnia), potrwa do 18 września. Spółka oferuje do 250 tys. akcji po cenie maksymalnej wynoszącej 69 zł za walor. Daje to wartość oferty na poziomie 17,3 mln zł brutto.

Harmonogram IPO przewiduje rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów 31 sierpnia. Ten etap potrwa do 11 września. Równolegle, od 31 sierpnia do 11 września, prowadzona będzie budowa księgi popytu. Jej zakończenie zaplanowano na 4 września o godz. 15:00.

14 września nastąpi ustalenie i publikacja ostatecznej ceny akcji oraz ich liczby. W dniach 15–18 września przyjmowane będą zapisy i wpłaty. Przydział walorów zaplanowano na 22 września.

Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć m.in. na zakup linii do produkcji tzw. funkcjonalnych mąk oraz budowę suszarni mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę. Łączny koszt obu projektów szacowany jest na 20 mln zł, po około 10 mln zł na każdy. Środki z emisji mają pokryć około połowy zapotrzebowania kapitałowego. Pozostała część finansowania, w wysokości około 10 mln zł, ma pochodzić z kapitału zewnętrznego, w tym dotacji AEiMR. Dodatkowo 5 mln zł pozyskane z emisji ma zasilić kapitał na bieżącą działalność i skalowanie biznesu.

Cały proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy ofert publicznych DM INC.

Jakie plany ma Botanika Farm

Botanika Farm koncentruje się na przetwórstwie kukurydzy konwencjonalnej i ekologicznej. Dostarcza surowce wykorzystywane przez producentów żywności dla dzieci, produktów bezglutenowych, produktów wolnych od GMO oraz żywności funkcjonalnej.

Uzupełnieniem działalności jest marka własna Moncana. Spółka rozwija też eksport – do Ameryki Południowej, Europy Zachodniej oraz Azji. Ponadto w perspektywie czterech lat (do końca 2030 r. ) rozważa wejście na rynek biotechnologii przemysłowej.

Wielkość globalnego rynku foodtech wyniosła około 293,54 mld USD w 2024 r. i przewiduje się, że wzrośnie do 467,99 mld USD do 2033 r., przy CAGR na poziomie 5,32 proc. w okresie prognozy – wynika z danych opublikowanych w prospekcie emisyjnym spółki.

Realizacja planów inwestycyjnych ma pozwolić spółce jednocześnie zwiększać skalę podstawowego biznesu i rozwijać produkty o wyższej wartości dodanej.

Spółka podkreśla, że już w I półroczu 2026 r. prowadziła intensywne działania inwestycyjne związane z modernizacją zakładu w Mietkowie. Równolegle zarząd wystąpił o pozwolenie na budowę wraz z infrastrukturą czyszczalni ziarna oraz silosami buforowymi o łącznej pojemności 1000 ton. Spółka realizuje również projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,3 MWp, który ma wzmocnić jej niezależność energetyczną.

Jakie wyniki ma Botanika Farm

Botanika Farm w I półroczu 2026 r. zwiększyła przychody o 43,4 proc. rok do roku do 44,7 mln zł, a zysk netto o 185 proc. do blisko 5,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży w 2023 r. miały wartość 43,4 mln zł, w 2024 r. 49,2 mln zł, a w 2025 r. 74,2 mln zł. Biznes w ostatnich latach był rentowny, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej dodatnie.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego na koniec 2025 r. był wysoki i wyniósł 101,5 proc., a wskaźnik płynności gotówkowej jedynie 0,14 (gotówka pokrywała 12 proc. zobowiązań krótkoterminowych). Wysoki poziom zadłużenia to jeden z czynników ryzyka wymienionych w prospekcie.