Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest prognozowana decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu.

Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych ruchów stóp procentowych przez EBC w bieżącym roku.

Które czynniki ekonomiczne i geopolityczne mają kluczowy wpływ na kształtowanie polityki pieniężnej EBC.

Które czynniki bardziej wpływają na kurs pary walutowej EUR-USD – polityka pieniężna czy ryzyka geoekonomiczne.

Ekonomiści UniCredit oczekują, że EBC utrzyma stopy procentowe bez zmian w czwartek. Wojna na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny energii wyraźnie pogorszyły prognozy inflacji, podczas gdy zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów spadło, a perspektywy aktywności gospodarczej uległy osłabieniu. Kwietniowe indeksy PMI wskazują na zahamowanie dynamiki wzrostu i nasilenie presji na ceny w rurociągach, podczas gdy rynek pracy wydaje się jak dotąd nie odczuwać skutków.

Podwyżki stóp EBC w przyszłości wydają się bardziej prawdopodobne niż nie

Ponieważ Rada Prezesów (GC) już teraz postrzega ryzyko inflacyjne jako przechylone w górę, uważamy, że jedynie szybkie i pełne otwarcie Cieśniny Ormuz może przekonać EBC do „przejrzenia” szoku. – W naszym scenariuszu bazowym spodziewamy się powolnej normalizacji na rynkach energii latem, a inflacja wyniesie średnio około 3,5 proc. w drugiej połowie 2026 r., a następnie powróci do poziomu 2 proc. w drugiej połowie 2027 r. W tych warunkach, zakładając, że gospodarka nie ulegnie spowolnieniu, podwyżki stóp procentowych w przyszłości wydają się bardziej prawdopodobne niż nie – komentują ekonomiści UniCredit. Jak przypominają, w swoim przemówieniu na konferencji „The ECB and Its Watchers” 25 marca, prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła, że pozostawienie „dużego, choć niezbyt trwałego przekroczenia […] całkowicie bez reakcji może stanowić ryzyko komunikacyjne: opinia publiczna może mieć trudności ze zrozumieniem funkcji reakcji, która nie reaguje”. Uważamy, że to stwierdzenie dobrze wpisuje się w obecną sytuację.

Przedstawiciele włoskiego banku nie widzą jednak pilnej potrzeby, aby Rada Ekonomiczna podjęła działania w tym tygodniu, biorąc pod uwagę korzystny obraz inflacji przed szokiem, ograniczony wzrost długoterminowych oczekiwań inflacyjnych oraz zasadniczo neutralny poziom stóp procentowych. Osłabienie perspektyw popytu, zwłaszcza konsumpcji prywatnej, wzmacnia argument za cierpliwością EBC. – Ostatnie oświadczenia członków Rady Ekonomicznej, w tym tych o jastrzębich poglądach, generalnie potwierdzają nasz pogląd – dodają.

Sygnały o podwyżce stopy procentowej EBC mogą spowodować wzrost stóp w strefie euro

Rada Prezesów będzie dysponować bardziej szczegółowymi informacjami na temat perspektyw inflacyjnych na czerwcowym posiedzeniu, kiedy zaktualizowane prognozy makroekonomiczne pozwolą na dokładniejszą ocenę zagrożeń dla stabilności cen. To byłby właściwy moment, aby EBC podjął działania. – Następnie spodziewamy się ostatecznej podwyżki we wrześniu, podnosząc stopę depozytową do 2,50 proc., czyli górnej granicy prawdopodobnego przedziału neutralnego. Z perspektywy Rady, umiarkowane podwyżki stóp procentowych miałyby na celu utrzymanie oczekiwań inflacyjnych na stabilnym poziomie i zapobieżenie znaczącym efektom pośrednim i wtórnym, a jednocześnie ograniczenie szkód dla aktywności gospodarczej i rynku pracy – tłumaczą ekonomiści.

Chociaż powszechnie oczekuje się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na nadchodzącym posiedzeniu, sygnały o podwyżce stopy procentowej w nadchodzących miesiącach mogą spowodować według UniCredit wzrost stóp procentowych w strefie euro. Spadły one z ostatnich maksimów i są zbliżone do poziomów z poprzedniego posiedzenia EBC z 19 marca. Chociaż EBC prawdopodobnie utrzyma ostrożność na nadchodzącym posiedzeniu, ekonomiści UniCredit wątpią, aby jeszcze spadły. Nastroje na rynku poprawiły się w porównaniu z kilkoma tygodniami temu, wzmocnione nadzieją na zakończenie konfliktu, ale jest mało prawdopodobne, aby EBC zignorował spodziewane przyspieszenie presji inflacyjnej. Jest to uwzględnione w opcjach na kontrakty terminowe na stopę Euribor. – Pomimo spadku obu stóp i implikowanej zmienności, prawdopodobieństwo, że stopa depozytowa wyniesie 2,25 proc. lub więcej na koniec 2026 r., wynosi 75 proc., a prawdopodobieństwo, że wyniesie 2,50 proc. lub więcej, wynosi 55 proc. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo, że stopa depozytowa wyniesie 2 proc. lub mniej do grudnia 2026 r., wynosi około 10 proc. – wyliczają ekonomiści UniCredit.

Para EUR-USD bardziej wrażliwa na czynniki ryzyka geoekonomicznego

Ich zdaniem kolejne stabilne posiedzenie EBC prawdopodobnie nie wywoła znaczącej reakcji na linii EUR-USD, ponieważ stopy terminowe praktycznie wyeliminowały już oczekiwania na podwyżkę stóp przez bank na tym posiedzeniu. – Lagarde jasno dała już do zrozumienia, że więcej danych cenowych powinno pomóc EBC w ocenie wpływu wzrostu cen energii. Może ona z zadowoleniem przyjąć umocnienie waluty w średnim terminie jako pośrednie narzędzie przeciwdziałania presji cenowej, ale, jak zwykle, prawdopodobnie powstrzyma się od podania celu kursowego – uważają ekonomiści UniCredit. Para EUR-USD pozostaje bardziej wrażliwa na czynniki ryzyka geoekonomicznego niż na oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej i różnice stóp procentowych, na co wskazuje wahania kursu powyżej i poniżej poziomu 1,17.

W swoim scenariuszu bazowym oczekują, że EBC podniesie stopę depozytową dwukrotnie w tym roku (w czerwcu i wrześniu), w porównaniu z jedną obniżką stóp przez Fed w grudniu, podczas gdy stopy terminowe wskazują obecnie na stabilizację Fed w tym roku. – Większe różnice stóp procentowych mogą spowodować ponowny wzrost kursu EUR-USD, prawdopodobnie nawet w kierunku rocznej wartości szczytowej wynoszącej 1,2078, ale nie wcześniej niż nastąpi całkowite zniwelowanie obecnej premii za ryzyko wywołanej wojną – podsumowują.