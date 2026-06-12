W obliczu poprawy globalnych nastrojów inwestorzy handlujący na warszawskiej giełdzie odważniej ruszyli do zakupów, co przełożyło się na efektowne wzrosty głównych indeksów. Krótko po starcie sesji WIG20 został wyniesiony prawie 2 proc. nad kreskę, powracając powyżej 3700 pkt. Jeszcze lepiej wypada WIG, który może pochwalić się ponad 2,3-proc. zwyżką i nowym rekordem hossy, osiągając niemal 139 tys. pkt. Popyt wspierają pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Czwartkowa sesja za Oceanem została zdominowana przez kupujących, co przełożyło się na efektowne zwyżki amerykańskich indeksów. Uwagę inwestorów przykuwa piątkowy debiut koncernu SpaceX, który pozyskał w IPO rekordowe 75 mld dolarów. Optymizm zapanował także na azjatyckich parkietach. Dobre humory dopisują dziś inwestorom handlującym na europejskich rynkach akcji, które kontynuują czwartkowe odbicie. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z poprzednią sesją zwyżki indeksów wyraźnie przyspieszyły. Powrót optymizmu to efekt optymistycznych doniesień z Bliskiego Wschodu, gdzie pojawiła się nadzieja na porozumienie pokojowe USA z Iranem po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że umowa zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych dni. To sprawiło, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Pozytywną zmianę widać także na rynku ropy naftowej, której notowania mocno zniżkują kolejny dzień z rzędu.

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Modivo i KGHM efektownie drożeją, Orlen i LPP mocno w dół

Głównymi beneficjentami poprawy nastrojów są największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Drożeją niemal wszystkie firmy z indeksu WIG20. Najefektowniej drożeją walory Modivo, będąc ponad 8 proc. na plusie. Spółka opublikowała właśnie raport wynikowy za I kwartał. Kroku próbuje mu dotrzymać KGHM wspierany zwyżkami cen miedzi na światowych giełdach metali. Na celowniku kupujących znalazły się również akcje banków, kontynuujące czwartkowe odbicie. Zwyżkom w sektorze przewodzą papiery mBanku, będące niemal 6 proc. na plusie. Z uwagi na odcięcie dywidendy techniczny spadek ma miejsce w przypadku Pekao. Powodów do zadowolenia nie mają natomiast posiadacze mocno przecenionych akcji LPP i Orlenu.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, wynosząc nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Wśród najbardziej rozchwytywanych są dziś akcje spółek o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40.