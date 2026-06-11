W przypadku Aurum Neo-Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Urząd KNF skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

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Z kolei w przypadku podmiotu Crowder SA (wcześniej Crowder sp. z o.o.) zawiadomienie z art. 37 i 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.