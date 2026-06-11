Bloomberg podał także, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródła, że inwestorzy indywidualni mają otrzymać co najmniej 20 proc. dostępnych akcji. Choć byłby to wyższy procentowo przydział dla inwestorów indywidualnych niż zwykle, nadal oznaczałoby, że tylko niewielka część popytu z ich strony zostałaby zaspokojona, gdyż wartość pierwszej oferty publicznej sięga 75 mld dolarów, zauważa agencja.

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W pierwszej ofercie publicznej SpaceX przeznaczyło na sprzedaż ponad 550 mln akcji w cenie 135 dolarów każda. Sprzedaż części akcji nie zmniejszy kontroli Elona Muska nad firmą, bo dzięki uprzywilejowanym akcjom nadal będzie on miał ponad 80 proc. siły głosów.

Podana przez Bloomberga wartość zamówień złożonych przez inwestorów indywidualnych sugeruje, że nie odstraszyły ich nieco chaotyczny styl zarządzania przez Muska oraz to, że firma w zeszłym roku wprawdzie uzyskała 18,6 mld dolarów przychodu, ale poniosła stratę netto w wysokości 4,9 mld. dolarów. W prospekcie emisyjnym SpaceX ostrzegła nawet, że firma ma „historię strat netto” i „może nie osiągnąć rentowności w przyszłości”.

Musk planuje wykorzystać pieniądze pozyskane z debiutu giełdowego do rozszerzenia obecnego zakresu działalności SpaceX, ale także na sfinansowanie nowych przedsięwzięć w przyszłości: wydobycie surowców z asteroidów, kolonizację Marsa oraz umieszczenie w kosmosie centrów danych sztucznej inteligencji.

SpaceX jest pierwszą z trzech firm związanych ze sztuczną inteligencją, których wartość wyceniana jest na ponad 1 bln dolarów i które wejdą w tym roku na giełdę. Podobny zamiar ogłosiły już Anthropic i OpenAI.