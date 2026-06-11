Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a to oznacza, że pierwsza część sezonu konferencyjnego powoli dobiega końca. Za nami takie wydarzenia jak chociażby konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie, Forum Rynku Finansowego „Parkietu” oraz „Rzeczpospolitej” czy też wielki Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Przed nami jeszcze Forum Funduszy, które odbędzie się 15-16 czerwca w Nałęczowie. W tym roku odbywa się ono pod hasłem „O przyszłości rynku kapitałowego”. Organizatorem tego wydarzenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, a głównymi patronami medialnymi są Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolita”.

Jubileuszowa edycja Forum Funduszy

Jak to ładnie się mówi „last but not least”. Chociaż Forum Funduszy jest jednym z ostatnich aktów wiosennego kalendarza konferencyjnego, to wydarzenie to ma swoją niepodważalną rangę. W tym roku smaczku konferencji dodaje fakt, że będzie to już jej 20. edycja. To oczywiście stawia przed organizatorami dodatkowe wyzwania, ale patrząc na dotychczasowe edycje można być pewnym, że sprostają oni zadaniu.

Już samo spojrzenie na agendę oraz zaproszonych gości daje przekonanie graniczące z pewnością, że tegoroczna edycja Forum Funduszy będzie wyjątkowa. Przed nami dyskusje o charakterze gospodarczym, geopolitycznym, o rynku kapitałowym, branży TFI, regulacjach, produktach inwestycyjnych, szumie informacyjnym czy też o samych inwestorach. – Tegoroczne debaty zostały zaprojektowane wokół tematów, które będą definiowały przyszłość rynku kapitałowego w kolejnych latach – od konkurencyjności Europy i zmian regulacyjnych, przez technologie i aktywa cyfrowe, po kwestie zaufania, bezpieczeństwa informacji i nowych modeli inwestowania oraz sposobów wprowadzania inwestorów na rynek kapitałowy i wspierania ich pierwszych doświadczeń inwestycyjnych. Chcemy spojrzeć na rynek szerzej – jako na jeden z fundamentów długoterminowego rozwoju społecznego i gospodarczego – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, która jednocześnie dodaje. – Hasło Forum nie jest przypadkowe. Rynek kapitałowy coraz mocniej staje się elementem dyskusji o bezpieczeństwie gospodarczym, konkurencyjności i zdolności państw do finansowania długoterminowego rozwoju. W świecie rosnących napięć geopolitycznych, zmian technologicznych i nowych wyzwań regulacyjnych pytanie o przyszłość rynku kapitałowego jest dziś jednocześnie pytaniem o przyszłość gospodarki. Chcemy podczas Forum rozmawiać o tym, jak budować siłę, wiarygodność i odporność rynku w nowej rzeczywistości – mówi Rusewicz.

Długa lista tematów do rozmów

Już teraz można też śmiało powiedzieć, że tematów do rozmów nie zabraknie. Giełdowa hossa co prawda cały czas trwa, ale nie oznacza to, że rynek może siedzieć z założonymi rękami. – Rynek kapitałowy stoi dziś przed wyjątkową szansą przyspieszenia rozwoju, ale warunkiem jej wykorzystania jest ścisła współpraca wszystkich uczestników rynku. Fundusze inwestycyjne odgrywają w tym procesie kluczową rolę – jako główni inwestorzy instytucjonalni i naturalny partner warszawskiej Giełdy. Forum Funduszy to ważna przestrzeń do dialogu z branżą TFI, który jest niezbędny, aby wspólnie budować konkurencyjny, nowoczesny rynek kapitałowy. Szczególnie istotne jest dziś wzmacnianie mechanizmów długoterminowego inwestowania – w tym przede wszystkim zwiększanie udziału instrumentów akcyjnych, które pozwalają inwestorom uczestniczyć w długoterminowym wzroście wartości przedsiębiorstw i gospodarki. Większy udział akcji w portfelach funduszy inwestycyjnych to podwójna korzyść – dla inwestorów, którzy mogą korzystać z wyższych długoterminowych stóp zwrotu oraz dla finansowania inwestycji i innowacji polskich firm – podkreśla Tomasz Badziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podobno rozmowa jest podstawą udanych związków. Zasada ta zdaje się także obowiązywać na rynku kapitałowym, gdzie dialog i wspólne zrozumienie są podstawą do tego, by myśleć o rozwoju. – W czasach dynamicznych zmian technologicznych, geopolitycznych i regulacyjnych, szczególnie potrzebujemy odpowiedzialnej debaty o przyszłości inwestowania oraz o tym, jak zwiększać znaczenie funduszy inwestycyjnych w budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków i rozwoju rynku kapitałowego. Forum Funduszy od dwóch dekad pozostaje najważniejszym miejscem wymiany doświadczeń i idei dla całego środowiska. Cieszymy się, że jako Pekao TFI jesteśmy częścią tej rozmowy i współtworzymy kierunki rozwoju nowoczesnego rynku finansowego w Polsce – mówi Marlena Janota, prezes zarządu Pekao TFI.

Rynek cały czas się zmienia

Potrzeba rozmowy i dyskusji o kierunkach zmian i rozwoju jest tym większa, gdyż rynek nie stoi w miejscu. Jest on cały czas pod wpływem różnych czynników i jego charakter też się zmienia. To, co działało pięć, 10 czy 15 lat temu niekoniecznie musi się przecież sprawdzać obecnie. – Transformacja rynku finansowego nabiera dziś wyjątkowego tempa – zarówno pod wpływem technologii, zmian regulacyjnych, jak i nowych oczekiwań inwestorów. W tym otoczeniu szczególnego znaczenia nabiera stabilna i nowoczesna infrastruktura rynku kapitałowego oraz współpraca całego ekosystemu finansowego wokół budowy długoterminowych oszczędności i inwestycji. Forum Funduszy od lat pozostaje jednym z najważniejszych miejsc wymiany doświadczeń i spojrzeń na przyszłość rynku kapitałowego, cieszymy się, mogąc być istotną częścią tego wydarzenia– mówi Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Każda konferencja to jednak przede wszystkim ludzie. To oni tworzą prawdziwą wartość podczas dyskusji, ale także i w nieformalnych rozmowach. W tym roku oprócz osób dobrze znanych z polskiego rynku, organizatorzy zadbali także o udział gości zagranicznych. Wśród nich są takie osoby, jak chociażby Carlos Mulas Granados z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Erich Arispe z Fitch Ratings, ale też chociażby Georgette Mosbacher ambasador USA w Polsce w latach 2018-2021.

Obecność w Nałęczowie obowiązkowa

Po części oficjalnej będzie oczywiście także czas na spędzenie czasu w luźniejszej atmosferze. Jak bowiem twierdzą niektórzy, teorie omawia się podczas paneli, a biznes robi się kuluarowo i po godzinach. Doświadczenia związane z Forum Funduszy i tutaj przynoszą dobre informacje. Rynek kapitałowy już nieraz udowodnił, że świetnie odnajduje się również w luźniejszej konwencji, a czasami wychodzi mu to nawet zdecydowanie lepiej niż w wersji formalnej i oficjalnej.

Tak jak to zostało wspomniane, Forum Funduszy jest jednym z ostatnich wydarzeń wiosennej, konferencyjnej „ramówki” rynku. Lista wydarzeń była w tym roku bardzo długa i można byłoby sobie zadać pytanie, czy nie jest już tego za dużo. Ci, którzy są stałymi bywalcami Forum Funduszy pewnie mogliby powiedzieć, że dobrego nigdy nie jest za wiele. Wydarzenie organizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami rządzi się swoimi prawami: zarówno merytorycznymi, jak i networkingowymi. A to oznacza tylko jedno: w Nałęczowie trzeba po prostu być. „Parkiet” oraz „Rzeczpospolita” tej przyjemności nie mogą sobie odpuścić.