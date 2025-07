Symulacja przeprowadzona przez Obserwatorium Złożoności Ekonomicznych (OEC) wskazuje, że eksport z Chin do USA może do końca 2027 r. spaść łącznie o 485 mld USD. To suma większa od całego amerykańskiego importu z Państwa Środka w 2024 r., który wyniósł wówczas 438,7 tys. USD. OEC prognozuje, że import z Chin może spaść mocniej niż łącznie import ze wszystkich pozostałych państw świata do Stanów Zjednoczonych. Amerykański eksport do ChRL może natomiast zmniejszyć się o 101 mld USD. Ta symulacja opiera się jednak na założeniu, że amerykańskie i chińskie cła pozostaną na obecnym poziomie.

USA i Chiny zawarły w czerwcu porozumienie o rozejmie handlowym. Przewiduje ono m.in., że podstawowa stawka amerykańskich ceł na produkty z Chin wynosi obecnie łącznie 51 proc., a chińska na dobra ze Stanów Zjednoczonych to 32,6 proc. Rozejm handlowy kończy się 12 sierpnia, a prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że jeśli do tego dnia nie zostanie zawarte szersze porozumienie z Pekinem, to cła na towary z Państwa Środka mogą mocno wzrosnąć. (W kwietniu, czyli w okresie największej eskalacji wojny handlowej, amerykańskie cła nałożone na Chiny sięgnęły 145 proc.). We wtorek Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, prowadził w Sztokholmie negocjacje z chińskim wicepremierem He Lifengiem w sprawie relacji handlowych. Wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że USA chcą przedłużyć rozejm z Chinami o kolejne 90 dni. Nie zostały one oficjalnie potwierdzone, ale Howard Lutnick, amerykański sekretarz handlu, stwierdził, że przedłużenie rozejmu będzie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. – Na to wygląda, ale to prezydent Trump ostatecznie podejmie decyzję – powiedział Lutnick w rozmowie z Fox News.

Jak zmieni się handel USA z Chinami?

Gdyby USA i Chinom nie udało się zawrzeć szerszego porozumienia handlowego, a ich cła pozostałyby na obecnych poziomach, to ich konfliktem gospodarczym dotknięte zostałyby również kraje mocno powiązane z chińskimi łańcuchami produkcyjnymi. OEC prognozuje, że do końca 2027 r. eksport z Wietnamu do USA mógłby spaść łącznie o 102 mld dol., a z Korei Płd. o 49 mld dol. USA zwiększyłyby w tym czasie import z Kanady o łącznie 128 mld dol., z Meksyku o 77 mld dol., a z Wielkiej Brytanii o 23 mld dol.