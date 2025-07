W tym roku w kluczowym biznesie usług dla gazownictwa grupa pozyskała prawie 20 zadań na próby ciśnieniowe oraz diagnostykę gazociągów za ponad 10 mln zł. Szacuje, że tym samym ma ich najwięcej na polskim rynku. Problemem pozostają rosnące koszty pracy oraz trudności w pozyskiwaniu wysokowyspecjalizowanych pracowników. Są też inne problemy.

– W obszarze gazu ziemnego i przetargów związanych z branżą obserwujemy, m.in. w specyfikacjach przetargowych, tendencję do przenoszenia coraz większej ilości ryzyka na wykonawcę. Przy niskich marżach to bardzo konformistyczne biznesowo podejście do firm wykonawczych – zauważa Kocik. Wierzy jednak, że zleceń będzie przybywać, gdyż 200 tys. km sieci gazociągowej w Polsce i około 750 punktów wejścia do systemu będą wymagały remontów i utrzymania. Tu też spółka upatruje swojej szansy na dalsze funkcjonowanie w branży gazowniczej.

Ten rok dla grupy Tesgas może być wyjątkowo słaby

Trzecim kluczowym biznesem grupy Tesgas są usługi związane z OZE. Obecnie zależna firma piTERN zmaga się z problemem nasycenia rynku i dużą konkurencją w branży instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych. – Tu wiele podmiotów, które powstały w ostatnich latach i świadczą swoje usługi w oparciu o niskokosztowe działalności gospodarcze, wygrywa ceną, ale nie daje pewności prawidłowej gwarancji czy rękojmi. Obecnie trwa proces przeglądu opcji strategicznych, który ma na celu określenie kierunków dalszego działania tej spółki, ograniczania kosztów oraz analizy opłacalności współpracy z klientami komercyjnymi w kontekście konkurencji i zobowiązań gwarancyjnych – podaje Kocik.

Zarząd Tesgasu przypuszcza, że pod względem wyników całe I półrocze będzie słabsze niż ten sam okres 2024 r. Wskazują na to już rezultaty I kwartału. Był to najgorszy kwartał od dekady. Rekordowo słabe może też być I półrocze, a być może i cały 2025 r. O nienajlepszych prognozach na najbliższe miesiące świadczy liczba składanych przez Tesgas ofert. Dotychczas rocznie było ich około 500. – Obecne ceny w rozstrzyganych przetargach pokazują, że firmy w nich startujące raczej „walczą o życie” i zapewnienie pracy swoim pracownikom niż o marże – twierdzi Kocik.