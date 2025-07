Bank Millennium miał 331,48 mln zł zysku netto, 15,3% ROE w II kw. 2025 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 448,34 mln zł wobec 1 181,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 188,09 mln zł wobec 190,54 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Banku Millennium wypracowała w drugim kwartale 2025 r. zysk netto w wysokości 331 mln zł oraz 511 mln zł w pierwszej połowie 2025 r. (wzrost o 43% r/r), co przekłada się na kwartalny, zannualizowany wskaźnik ROE na poziomie 15,3% oraz 13,8% ROE w I poł. 2025 r. II kw. 2025 r. charakteryzował się relatywnie istotnym wpływem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń jednorazowych [...] oraz nadal podwyższonym poziomem kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych walutowych. W II kw. 2025 r. koszty te wyniosły 619 mln zł po opodatkowaniu, a w I poł. 2025 r. - 1 167 mln zł, co oznacza spadek o 28% r/r" - czytamy w raporcie.

"Podstawowa działalność operacyjna pozostała solidna i stanowiła główne źródło dobrego wyniku kwartalnego. Wzrost portfela kredytowego był umiarkowany (bez zmian kw/kw), jednak dynamika w segmencie korporacyjnym wyraźnie przyspieszyła (+3% kw/kw, +6% r/r), przy czym szczególnie silny wzrost odnotowano w segmencie małych firm. Dla kontrastu, portfel detaliczny wykazał ujemną dynamikę kw/kw i r/r, co było efektem szybkiego spadku portfela kredytów hipotecznych walutowych oraz niskiej sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w PLN, która nie zdołała zrównoważyć solidnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych" - czytamy dalej.

Nadwyżka płynności dalej rosła (depozyty +2% kw/kw i +4% r/r), a wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął nowe minimum na poziomie 61%. Liczba aktywnych klientów detalicznych kontynuowała trend wzrostowy (3,193 mln, +4% r/r), a wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 9% kw/kw, przekraczając 13 mld zł, podano także.

"W zakresie kredytów hipotecznych walutowych kontynuowano systematyczne ograniczanie ryzyka. Liczba nowych ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe w dalszym ciągu przewyższała liczbę nowych pozwów przeciwko bankowi. Do tej pory zawarto ponad 28 tys. ugód, co stanowi równowartość 46% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego wdrożenia programu ugód. Napływ nowych spraw sądowych dotyczących kredytów walutowych nadal spowalniał (nieco ponad 1000 w II kw. 2025 r. wobec średniej kwartalnej z 2024 roku wynoszącej 1 461), liczba aktywnych pozwów przeciwko bankowi dalej malała, a wskaźnik rezerw na ryzyko prawne w relacji do brutto portfela aktywnego przekroczył poziom 142%" - podkreślono.