270,5 mln zł (10,6 zł na akcję) wyniósł skonsolidowany zysk netto Budimeksu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie br. To o ponad 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Lekki spadek zysku netto zanotowano przy podobnej skali mniejszych przychodach, które wyniosły 3,95 mld zł, ale też lekko lepszym zysku brutto ze sprzedaży – 485 mln zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej – i operacyjnym – 302 mln zł, wzrost o 2 proc.

Reklama

Na razie znamy wybrane dane – Budimex opublikował je w związku z przesłaniem informacji hiszpańskiej spółce matce. Sprawozdanie finansowe ukaże się 22 sierpnia.

Czytaj więcej Budownictwo Damian Kaźmierczak, PZPB: Przeklęta sinusoida rynku budowlanego W krótkim terminie sytuacja branży jest raczej trudna. W średnim i długim jestem o budownictwo spokojny – mówi Damian Kaźmierczak, wiceprezes i główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Wyniki Grupy Budimex. Stabilnie w budownictwie, poprawa rentowności w usługach

Przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły (wszystkie dane przed włączeniami konsolidacyjnymi) 3,59 mld zł, czyli tyle samo, ile rok wcześniej. Lepsza była jakość przerobionych kontraktów – rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 11,5 do 12,2 proc., co poskutkowało wzrostem zysku brutto ze sprzedaży o 6 proc., do 439 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 11 proc., do 286 mln zł. Zysk netto wzrósł o niecałe 2 proc., do 259 mln zł.

Segment usług to głównie spółka FB Serwis zajmująca się gospodarowaniem odpadami, utrzymaniem dróg i budynków. Przychody skurczyły się o 4 proc., do 444 mln zł, za to rentowność brutto ze sprzedaży urosła z 15,1 do 17,8 proc., co przełożyło się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 12,5 proc., do 79 mln zł. Zysk operacyjny zwiększy się o 19 proc., do prawie 46 mln zł, a netto o 40 proc., do 34,1 mln zł.