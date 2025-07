Bank Millennium z zaskakująco wysokim zyskiem. Pomimo franków!

– Jestem zadowolony z osiągniętych wyników, zysku netto w wysokości 331 mln zł w II kw. oraz 511 mln zł razem w I półroczu 2025 r., pomimo utrzymujących się wysokich kosztów portfela walutowych kredytów hipotecznych – zaznacza cytowany w komunikacie Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Jak rosną depozyty i kredyty w Millennium

Głównym źródłem dobrego wyniku kwartalnego w Banku Millennium była podstawowa stabilna działalność operacyjna. Portfel kredytów nie zmienił się kwartał do kwartału, choć w segmencie korporacyjnym widać przyspieszenie wzrostu do 3 proc. kwartał do kwartału, podczas gdy portfel detaliczny wykazał ujemną dynamikę kwartał do kwartału (głównie w efekcie niskiej sprzedaży nowych kredytów hipotecznych).

Depozyty wzrosły o 2 proc. kwartał do kwartału, wzrosła nadwyżka płynności, a wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął nowe minimum na poziomie 61 proc. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do 3,19 mln, o 4 proc. więcej rok do roku.

– Chciałbym podkreślić wyniki w bankowości korporacyjnej, gdzie w I półroczu 2025 r. produkcja nowych kredytów wzrosła aż o 66 proc. rok do roku, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu w obszarze nowych kredytów inwestycyjnych. W raportowanym okresie dostarczyliśmy wszystkim naszym klientom wiele nowych rozwiązań i produktów, na czym zawsze się skupiamy – komentował prezes.