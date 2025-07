Poza transakcją z Fortum, na wyniki wpływ miała ponownie sprzedaż miedzi odzyskiwanej z modernizowanych kabli telekomunikacyjnych, nieruchomości oraz przeszacowanie zysków z usług świadczonych na rzecz joint venture Światłowód Inwestycje.

Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie szacuje, że dodały one wynikowi EBITDAal 85 mln zł, a zyskowi netto grupy 43 mln zł (z uwzględnieniem odpisu na wynagrodzenia).

Operatorzy walczą o klientów cenami usług komórkowych

Z biznesowego punktu widzenia w wynikach Orange Polska widać skokowy wzrost zainteresowania transmisją danych potrzebnej by działały maszyny (M2M) i wzmożoną walkę o klienta na rynku usług telefonii komórkowej. W końcu czerwca Orange Polska obsługiwał w sumie ponad 19,1 mln kart SIM, o prawie 1,2 mln więcej niż przed rokiem. Niemal cały ten wzrost miał miejsce w segmencie kart M2M, których sieć obsługuje około 5 mln.

Rachunki osób indywidualnych i firm korzystających z usługi telefonicznej telekomu (odpowiada im wskaźnik ARPO) tym razem nie wzrosły w ogóle, choć i wcześniej rosły niewiele - o około 1,5 proc. rok do roku – ujawnił Orange Polska. Operator odczuwa także konkurencję w segmencie usług dla firm.

- Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wyniósł 29,8 zł, utrzymując się na niezmienionym poziomie rok do roku. Odzwierciedla to wzrost ARPO na głównej marce Orange na rynku konsumenckim o ponad 4 proc. rok do roku, który został skompensowany przez spadek na rynku biznesowym (w związku z nasileniem konkurencji) oraz rosnący udział marek Nju i Flex w bazie klientów usług wyłącznie komórkowych – podał zarząd Orange Polska pod kierunkiem Liudmily Climoc.