Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w 2024 r. z Rosji importowano towary o wartości 1,8 mld euro. Przed 17 pakietami sankcji UE wobec Rosji import z tego kraju wyniósł w 2021 r. 33,1 mld euro. Niemcy eksportowały do Rosji towary o wartości 7,6 mld euro w 2024 r., w porównaniu do 26,6 mld euro w 2021 r.

Reklama

Import z Rosji spada bardziej gwałtownie niż eksport

Udział Rosji w całkowitym imporcie towarów do Niemiec spadł do nieco ponad 0,1 proc. w 2024 r., w porównaniu do 2,8 proc. w 2021 r., przed wybuchem wojny. Jeśli chodzi o eksport, udział Rosji w eksporcie wszystkich towarów z Niemiec załamał się w tym samym okresie, spadając z 1,9 proc. w roku poprzedzającym rosyjski atak na Ukrainę do 0,5 proc. ostatnio. Jeśli chodzi o import, Rosja spadła na 59. miejsce wśród najważniejszych krajów dostawców Niemiec w 2024 r. – z 12. miejsca w 2021 r. W 2024 r. Rosja zajęła 36. miejsce wśród najważniejszych odbiorców niemieckiego eksportu, w porównaniu do 15. miejsca trzy lata wcześniej.

W zeszłym roku Niemcy osiągnęły największą nadwyżkę eksportową w handlu zagranicznym z Federacją Rosyjską od upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. Eksport przewyższył import o 5,8 mld euro w 2024 r. – co oznacza czwartą nadwyżkę eksportową po latach 2023, 2020 i 1993. Dla porównania, w 2022 r., roku wybuchu wojny, Niemcy odnotowały rekordowy deficyt w handlu zagranicznym w wysokości 21,8 mld euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, 2021 r., eksport zmniejszył się prawie o połowę, częściowo z powodu pakietu sankcji, podczas gdy wartość pozostałego importu wzrosła jeszcze bardziej, szczególnie z powodu gwałtownego wzrostu cen energii.

Najważniejszym importem z Rosji w zeszłym roku były metale, wycenione na nieco poniżej 0,8 mld euro i stanowiące 42,3 proc. całego importu z tego kraju. Następnie znalazły się produkty chemiczne z udziałem 24,7 proc. oraz żywność i pasze dla zwierząt, stanowiące 15,2 proc. wszystkich towarów importowanych z Rosji. W 2021 r. ropa naftowa i gaz ziemny były zdecydowanie najczęściej importowanymi towarami z Rosji – wycenione na 19,5 mld euro i stanowiące 58,8 proc. całego importu z tego kraju. Innymi ważnymi importami w roku poprzedzającym wybuch wojny były metale (13,5 proc.) oraz koks i produkty naftowe (8,3 proc.).