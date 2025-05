Czy rząd brytyjski zaczął korzystać z możliwości, jakie dał mu brexit?

Zwolennicy brexitu wreszcie mogą triumfować. Choć w ostatnich latach wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mogło się wydawać procesem bezsensownym i szkodliwym dla gospodarki, to teraz Londyn zdołał uzyskać realną korzyść dzięki swojej niezależności. Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zawarła wstępną umowę handlową z Ameryką Trumpa. Co prawda umowa ta przewiduje utrzymanie amerykańskiej podstawowej stawki celnej na brytyjskie produkty wynoszącej 10 proc., ale kraj uniknie 25-proc. ceł na samochody i stal. Brytyjscy przedsiębiorcy mają dużo większą pewność co do warunków handlu z USA niż mieszkańcy Unii Europejskiej. Perspektywa zawarcia umowy handlowej pomiędzy Waszyngtonem i Brukselą nie wygląda bowiem na rychłą. UE może więc obudzić się z większymi cłami niż Brytyjczycy.