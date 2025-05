Ceny sprzedaży w obrocie hurtowym były w kwietniu o 0,8 proc. wyższe niż w kwietniu 2024 r., zwalniając wobec zanotowanego w marcu wzrostu rok do roku o 1,3 proc. Był to najwolniejszy wzrost od grudnia ub.r. Mimo to był to piąty z rzędu miesiąc rocznych wzrostów.