Czego może nas nauczyć Warren Buffett?

Decyzja Warrena Buffetta o przejściu na emeryturę, ogłoszona 3 maja 2025 r. podczas konferencji inwestorskiej jego firmy Berkshire Hathaway, była dla wielu ludzi sporym szokiem. Nie powinna jednak zaskakiwać. Buffett ma przecież 94 lata, a już cztery lata temu sygnalizował, że chce uczynić swoim następcą prawie 63-letniego Grega Abela. Rządy Warrena Buffetta w Berkshire Hathaway nie skończą się też z dnia na dzień. Władze spółki mają bowiem czas do końca roku na przeprowadzenie zapowiadanych zmian. Buffett na jakiś czas zatrzyma stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Zadeklarował, że cały czas będzie „gdzieś w pobliżu” swojej spółki, by jej pomagać. Można więc odnieść wrażenie, że idea przejścia na emeryturę nie do końca mu się uśmiecha i chciałby pozostać dłużej aktywnym. Dla wielu inwestorów Warren Buffett był prawdziwym guru i jego odejście z branży oznacza koniec pewnej epoki. – On reprezentuje to, co jest najlepsze w amerykańskim kapitalizmie – zadeklarował Jamie Dimon, prezes banku JPMorgan Chase.

Inwestowanie we krwi

Warren Edward Buffett urodził się 30 sierpnia 1930 r. w mieście Omaha, w stanie Nebraska. Jego ojciec Howard Buffett prowadził dom maklerski i był republikańskim kongresmenem w latach 1943–1949 oraz 1951–1953. Bardzo wcześnie starał się zaciekawić swojego syna rynkiem akcji. Udało mu się to. Pierwsze trzy akcje (spółki naftowej Cities Service, która później zmieniła nazwę na Citgo) zostały kupione w imieniu Warrena Buffetta w 1941 r. Młody Warren zarabiał, sprzedając gazety, colę i gumę do żucia, a później inwestując w automaty do gier. W wieku 14 lat miał już tyle pieniędzy, by kupić małą farmę. Gdy kończył studia, posiadał 9,8 tys. USD oszczędności, co przy obecnej sile nabywczej pieniądza byłoby równowartością około 130 tys. USD. Ukończył Uniwersytet Nebraski, Uniwersytet Columbia i Nowojorski Instytut Finansów. Na studiach bardzo mocno inspirował się filozofią inwestowania Beniamina Grahama. – Jego głównymi zasadami były: traktować akcje jak biznesy, wykorzystywać fluktuacje rynkowe na swoją korzyść i utrzymywać margines bezpieczeństwa. Tego uczył nas Graham – wspominał Buffett.

W latach 1951–1954 pracował w firmie inwestycyjnej swojego ojca. W latach 1954–1956 był analitykiem w firmie inwestycyjnej Graham-Newman Corp., a później był partnerem w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych. Od 1959 r. jego wspólnikiem i „prawą ręką” był Charlie Munger (zmarły w 2023 r.). W pierwszej połowie lat 60. zaczął inwestować w akcje upadającej firmy tekstylnej Berkshire Hathaway. Początkowo kupował je po 7,2 USD, a w 1965 r. przeprowadził ich agresywny skup po 14,86 USD za akcję. W 1970 r. przekształcił tę spółkę w swoją firmę inwestycyjną. Poprzez nią kupował portfele akcji wielu innych spółek. Od 1964 r. do końca 2024 r. wartość akcji Berkshire Hathaway wzrosła o 5 502 284 proc., podczas gdy indeks S&P 500 zyskał 39 054 proc. Stała się ona ósmą pod względem kapitalizacji spółką giełdową na świecie (największą niebędącą firmą technologiczną ani koncernem naftowym).