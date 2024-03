Spółki z indeksu Nasdaq warte niemal tyle co amerykańska gospodarka

Nie ulega jednak wątpliwości, że grupa wiodących spółek technologicznych (korzystających z boomu na sztuczną inteligencję) z giełdy NASDAQ była w ostatnich miesiącach lokomotywą hossy. Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft i Nvidia osiągnęły łączną kapitalizację sięgającą około 12,8 bln USD. Ta wąska grupa spółek odpowiada więc za blisko połowę wartości rynkowej wszystkich firm z giełdy NASDAQ.

– Stopa zysków dla spółek z indeksu Nasdaq Composite wynosi 2,4 proc. i jest w pobliżu najniższego poziomu, nie licząc okresu bańki internetowej. To wskazuje, jak mocno inwestorzy wyceniają spółki technologiczne. Współczynnik ceny do wartości księgowej dla spółek z grona wspaniałej siódemki wynosi od 6 do nawet 47. Te wyceny są oszałamiające, nawet uwzględniając bardzo optymistyczne perspektywy zysków – twierdzi Ven Ram, strateg Bloomberg Markets.

Przytacza analizę z 2023 r. wskazującą, że gdyby uwzględniać jedynie wyniki spółek w wycenach akcji, to indeks Nasdaq 100 powinien być wówczas w okolicach 13 tys. pkt. W zeszłym tygodniu przekroczył 18 tys. pkt, ale przy zastosowaniu mechanizmu z tamtej analizy można uznać, że jest on nadmiernie wyceniany o około 30 proc. – Jednakże biorąc pod uwagę wciąż imponujący wzrost zysków oraz to, że Rezerwa Federalna zamierza obniżać stopy procentowe w dalszej części roku, to wysokie wyceny spółek technologicznych mogą się nadal utrzymywać. Zwłaszcza jeśli będzie brakowało impulsów mogących wywołać korektę – dodaje Ram.

Różnice narodowe

Kapitalizacja amerykańskiego rynku akcji w stosunku do PKB była jeszcze wyższa w zeszłym roku. Sięgała wówczas 194,5 proc. PKB. W tym czasie była większa w relacji do wielkości gospodarki choćby w Szwecji (230 proc. PKB) czy w Iranie (475 proc. PKB), a najwyższa w Hongkongu (1263 proc. PKB). Ten wskaźnik był za to mniejszy m.in.: w Japonii (126,7 proc. PKB), Indiach (120 proc. PKB), Chinach (65 proc. PKB) czy we Włoszech (36,5 proc. PKB).