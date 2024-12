Jaki będzie rok 2025 dla złota? Otoczenie wciąż sprzyja kruszcowi

Narodowy Bank Polski stał się jednym z liderów globalnych zakupów złota, zwiększając w ciągu bieżącego roku swoje rezerwy z 228,67 do rekordowych 441 ton. To skok, który umocnił pozycję Polski w gronie najważniejszych posiadaczy tego surowca w Europie. Obecny wzrost rezerw złota NBP do rekordowych poziomów przypomina o historycznej roli tego metalu jako zabezpieczenia na trudne czasy.

Ale złotem interesowali się również klienci indywidualni. To zainteresowanie objawiało się zakupami.

– Pomimo wysokich cen, obserwujemy, że klienci coraz bardziej świadomie podchodzą do inwestowania – dokładnie analizują swoje możliwości i potrzeby, co idealnie wpisuje się w charakter złota jako długoterminowego zabezpieczenia kapitału – komentuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. – Cieszy nas również rosnące zainteresowanie mniejszymi gramaturami sztabek i monet. Produkty takie jak sztabki 1-gramowe czy 0,25-gramowe idealnie odpowiadają na potrzeby klientów, którzy chcą zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w metale szlachetne bez dużych nakładów finansowych.

Może wolniej, ale w 2025 r. złoto jeszcze wzrośnie

Prawie 30-proc. wzrost w tak krótkim czasie, i to bezpiecznego aktywa o relatywnie niskiej historycznie zmienności, to już dość wysoko postawiona poprzeczka w zakresie kontynuacji, zwłaszcza o dynamice z ostatniego roku. Ale Tomasz Tekliński jest optymista. – Wzrost znaczenia nowych centrów handlowych, takich jak Dubaj, oraz zmieniająca się polityka monetarna wskazują, że kruszec pozostanie w centrum uwagi inwestorów na całym świecie. Prognozy dotyczące rynku złota na 2025 rok wskazują na możliwość dalszego wzrostu cen, choć przewidywania analityków różnią się w zależności od instytucji i założeń makroekonomicznych – zauważa.

Goldman Sachs przewiduje, że cena złota może osiągnąć 3000 USD za uncję do końca 2025 roku, nawet przy potencjalnym umocnieniu dolara amerykańskiego. Głównymi czynnikami wspierającymi ten wzrost są oczekiwane obniżki stóp procentowych w USA przez Rezerwę Federalną oraz zwiększona niepewność geopolityczna. Z kolei bank UBS prognozuje wzrost ceny złota do 2900 USD za uncję przed końcem 2025 roku. Natomiast Investors TFI zakłada wzrost ceny złota o 9,4 proc. do końca 2025 roku, co sugeruje kurs na poziomie około 2900 USD za uncję.

– Warto jednak pamiętać, że otoczenie fundamentalne wciąż notowaniom kruszcu sprzyja, a mowa o nadal niezakotwiczonej w celu w wielu krajach inflacji, globalnym zwrocie w stronę obniżek stóp pro-centowych w większości najważniejszych banków centralnych, utrzymujących się napięciach geopolitycznych, czy zapowiedziach protekcjonistycznej polityki nowej, republikańskiej administracji w Waszyngtonie – wskazuje Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.