Panasonic Holdings Corp. zaprezentował na niedawnej konferencji cyfrowego awatara stworzonego na wzór założyciela tego koncernu, zmarłego w 1989 roku Konosuke Matsushity. Pojawił się on na laptopach uczestników konferencji i odpowiadał na pytania w stylu takim, jakiego używałby Matsushita. Gdy użytkownik wygłosił pytanie, sztuczna inteligencja odpowiadała mu głosem byłego prezesa Panasonica z okresu, gdy miał on około 70 lat. Miało się więc wrażenie, że rozmawia się z nim za pomocą aplikacji do połączeń video. Do stworzenia tego programu wykorzystano 48 godzin nagrań wypowiedzi Matsushity. Program odzwierciedlił wszystkie charakterystyczne cechy jego wypowiedzi. Na przykład to, że pod koniec zdania jego głos zwykle stawał się cichszy i mniej wyraźny. Sztuczna inteligencja przeanalizowała również bazę wypowiedzi publicznych założyciela Panasonica.

Czy kopia stworzona przez sztuczną inteligencję wyglądała jednak przekonująco? Jeden z członków rodziny założyciela firmy stwierdził, że ta imitacja była „przerażająco podobna”. Zapewne więc w ślad za nią pójdą inne cyfrowe „repliki” znanych osób z Japonii i z całego świata. HK