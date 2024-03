Bitcoin i złoto. Dwa szczyty zdobyte

Czytaj więcej Inwestycje Chciwość uskrzydla giełdy, kruszec i kryptowaluty Kapitalizacja spółek z giełdy Nasdaq stała się niemal równa nominalnemu PKB Stanów Zjednoczonych. Osiągnięciu przez złoto i bitcoina rekordowych poziomów cenowych towarzyszył natomiast silny wzrost notowań kryptowalut uznawanych za „memiczne”, takich jak dogecoin i shiba inu.

– Handel złotem w ciągu jednego dnia był bardzo duży, a jego wolumen ogromny. Wielu naszych klientów dzwoniło i pytało, co się dzieje. To inwestorzy od „szybkich pieniędzy” wykorzystywali dynamikę na rynku. To samo było widać na bitcoinie – twierdzi Chris Weston, szef działu analiz w firmie Pepperstone Group Ltd.

– To co się dzieje na rynku kryptowalut może być powiązane z sytuacją na giełdach i z szerszym podejściem do ryzyka. Widzimy odrodzenie popularności „memicznych” kryptowalut, co sugeruje irracjonalne podejście do podejmowania ryzyka. Jest to jednak zgodne z tym, co dzieje się w niektórych obszarach rynków akcji – ocenia Kyle Rodda, analityk firmy Capital.Com Inc.

Za „memiczną” kryptowalutę jest uznawany m.in. dogecoin. Token ten został stworzony w ramach żartu, ale zyskał popularność wśród części inwestorów. O ile w II połowie zeszłego roku jego kurs stosunkowo niewiele się zmieniał, o tyle przez ostatni miesiąc urósł o 108 proc., a w ciągu ostatniego tygodnia o 66 proc. W środę po południu tracił jednak 14 proc. Za 1 dogecoina płacono wówczas 16,39 centa. Notowania wróciły więc na poziom ze stycznia 2022 r. (W szczycie z grudnia 2021 r. wynosiły 58,11 centa). Shiba Inu, czyli kryptowaluta konkurująca z dogecoinem, traciła środę po południu 17 proc., ale przez ostatni tydzień zyskała 214 proc., a przez miesiąc 296 proc. Za 1 taki token płacono w środę 0,0035 centa. Jego notowania powróciły na poziom z grudnia 2021 r. W szczycie z 2021 r. wynosiły 0,0079 centa. Awansowała ona też na dziesiąte miejsce na liście kryptowalut o największej kapitalizacji. Wartość jej rynku sięgnęła 20,9 mld USD.