Chciwość uskrzydla giełdy, kruszec i kryptowaluty

Amerykański indeks Nasdaq Composite zaczął środową sesję od zwyżki o 0,9. Przez dwa poprzednie dni spadał, po tym jak w piątek ustanowił historyczny rekord. Kapitalizacja wszystkich spółek z giełdy Nasdaq sięgnęła 27,5 bln, czyli stała się zbliżona do nominalnego PKB USA. Blisko połowa tej wartości rynkowej przypada jednak na zaledwie kilka spółek będących lokomotywami hossy. Wartość całego amerykańskiego rynku akcji sięgnęła natomiast 53,98 bln USD. Czy można to uznać za oznakę narastającej bańki?

Reklama

Reklama

198 proc. zyskał bitcoin przez ostatnich 12 miesięcy wobec dolara. Od początku roku zdrożał o około 50 proc., we wtorek zdołał pokonać historyczny szczyt z jesieni 2021 r.

16 proc. – o tyle zdrożała uncja złota przez ostatnich 12 miesięcy. Od początku 2024 r. cena wzrosła prawie o 4 proc., a we wtorek osiągnęła poziom najwyższy w historii.

O nastrojach inwestorów dużo mówi choćby to, że bitcoin i złoto ustanowiły rekordy cenowe tego samego dnia. O ile bitcoin jest zaliczany do aktywów mocno spekulacyjnych, o tyle złoto – do aktywów defensywnych. Raczej rzadko się zdarza, by mocno rosły one w tym samym czasie.