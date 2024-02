Fundusze hedgingowe muszą ujawniać SEC więcej informacji o strategii. Poufnie!

Branżowe Stowarzyszenie Zarządzanych Funduszy (Managed Funds Assotiation) nowe wymogi uważa za nietrafione. I utrudniające regulatorom monitorowanie ryzyka - podkreśla.

Bryan Corbett, szef tej organizacji, twierdzi, że nowe wymogi w zakresie ujawnianych danych narażą na ryzyko wrażliwe inwestycje funduszy na własny rachunek. .

Nowe regulacje w większości dotyczą funduszy hedgingowych mających co najmniej pół miliarda dolarów aktywów netto. M. in. będą one musiały osobno informować o każdym komponencie funduszu.