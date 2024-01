Tauron wysłał do AM Global Holding pismo, w którym wyraził zgodę na przystąpienie do negocjacji w trybie określonym w umowie wspólników zawartej pomiędzy spółkami z grupy Tauron a spółkami z grupy ArcelorMittal. Rozmowy będą dotyczyć przyszłości ich wspólnej spółki Tameh Holding, która jest w trudnej sytuacji finansowej.